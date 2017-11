Nielsen - Δελτίου Τύπου: Digital Ad Ratings Μέτρηση Ψηφιακής Διαφήμισης

Εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση του καινοτόμου προϊόντος μέτρησης της ψηφιακής διαφήμισης Digital Ad Ratings πραγματοποίησε η The Nielsen Company την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου.Το DAR, έχοντας την δυνατότητα υπολογισμού παραμέτρων όπως Unique Reach, Frequency και GRP’s αλλά και παρέχοντας, για πρώτη φορά στην χώρα μας, αποκλειστικά την πληροφορία δημογραφικών κατηγοριών, σε συνεργασία με το Facebook, αποτελεί την πρώτη, διαφανή μέτρηση κοινού για την ψηφιακή διαφήμιση και ένα μοναδικό εργαλείο που χρησιμοποιούν διαφημιζόμενοι, διαφημιστικές εταιρείες, εκδότες και ψηφιακές πλατφόρμες για την αξιολόγηση της διαφήμισης.Στην παρουσίαση μίλησαν κορυφαία στελέχη του διεθνούς ομίλου της Nielsen που ήρθαν στην Ελλάδα ειδικά για την εκδήλωση αυτή, καθώς και της Ελληνικής εταιρείας, αναφερόμενοι στο Digital Ad Ratings αλλά και στην παγκόσμια εμπειρία σχετικά με τις νέες τεχνολογίες μέτρησης του περιεχομένου και της διαφήμισης.Η κ. Toni Petra, Executive Vice President International Watch, αναφέρθηκε στην στρατηγική που ακολουθεί η Nielsen σε όλο τον κόσμο, στοχεύοντας στη μέτρηση όλου του περιεχομένου, σε όλες τις οθόνες (“total audience”) και συμβαδίζοντας με την διαρκώς μεταβαλλόμενη συνήθεια της κατανάλωσης των μέσων ενημέρωσης.Η κ. Novella Scalera, Digital Product Leader, παρουσίασε το προϊον Digital Ad Ratings, το οποίο διατίθεται στην Ελλάδα όπως και σε άλλες 29 χώρες.Η κ. Βίκη Γρηγοριάδου, Cluster Leader for Mediterranean Markets και ο κ. Σπύρος Ζαβιτσάνος, Market Leader Watch, με αφορμή τα 40 χρόνια λειτουργίας της Nielsen στην Ελλάδα, αναφέρθηκαν στην πορεία της εταιρείας, που χαρακτηρίζεται από διαρκείς επενδύσεις και συνεχή παροχή καινοτόμων υπηρεσιών.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης τα στελέχη Claire Harris, Emerging Markets Lead και Sonya Ford, Vice President Transformation and Communication.