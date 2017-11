Mediatown: Κάψιμο Κοκλώνη,δημοσιεύματα για Survival, δίλημμα ΑΝΤ1, ευρηματικές εκλογές,τυχερή Ελένη,αδικημένο Money Drop

Τετάρτη είναι σήμερα και το "Mediatown" δεν λείπει ποτέ. Πάμε να κάνουμε και αυτή την εβδομάδα την καθιερωμένη μας βόλτα στα σκληρά τηλεοπτικά μονοπάτια...









Καίνε την εκπομπή...





Το "Celebrity travel" έχει κάτι πολύ σημαντικό. Πολύ δυνατή ποιότητας εικόνας και τοπία που μόνο σε ταινίες του Hollywood βλέπουμε. Ο Νίκος Κοκλώνης είναι διατεθειμένος να ρίξει χρήματα στην εκπομπή του και φαίνεται ότι το κάνει με μεράκι και όχι για να πλουτίσει από την τηλεόραση. Είναι κρίμα να βλέπουμε τον ΑΝΤ1 να "καίει" τη συγκεκριμένη εκπομπή, διότι είναι πασιφανές ότι αυτό γίνεται. Το πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει μία αξιοπρεπέστατη πορεία στις τηλεθεάσεις με τη βοήθεια ενός καλού lead in από το "Nomads" κάθε Παρασκευή, ωστόσο, η μετακίνηση του ριάλιτι επιβίωσης τις Κυριακές το αφήνει εκτεθειμένο. Είναι λογικό να "πατώσει" αν πάρει μονοψήφιο lead in,απέναντι από το σαρωτικό "Φως στο τούνελ". Το "Celebrity travel" από τη φύση του δεν είναι εκπομπή που μπορεί να φανατίσει ένα κοινό και να αποκτήσει μία μόνιμη συνήθεια με τους τηλεθεατές. Είναι, ωστόσο, ένα προϊόν που θα μπορούσε να βγάλει ασπροπρόσωπο το κανάλι με τον κατάλληλο προγραμματισμό και τη σωστή πάσα από κάποιο δυνατό πρόγραμμα. Θα ήταν ιδανικό να μεταφερόταν η εκπομπή του Νίκου Κοκλώνη κάθε Κυριακή στις 11 μετά το "Nomads".





Αστεία τα δημοσιεύματα για το Survival!





Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά τον τελευταίο καιρό είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Αναφέρομαι σε δημοσιογράφους του τηλεοπτικού και όχι μόνο ρεπορτάζ, οι οποίοι δεν γράφουν την άποψή τους, αλλά εξυπηρετούν συμφέροντα κάποιου καναλιού ή κάποιας ομάδας ανθρώπων. Νιώθεις ότι διαβάζεις δελτία Τύπου τηλεοπτικών σταθμών. Πώς αλλιώς να εξηγήσω κάποια κείμενα που αναφέρουν πως το "Survival Secret" είναι ένα άκρως πετυχημένο πρόγραμμα και πιο κερδισμένο από το "Nomads"; Κάτι τέτοιο μόνο σαν ανέκδοτο μπορεί να ακουστεί για μία εκπομπή, η οποία κάνει 4%, ενώ παίζει κατά το ήμισυ στη ζώνη των 8 (που είναι σαφέστατα πιο δύσκολη από τη ζώνη των 9). Το επιχείρημα πως κοστίζει λίγα χρήματα δεν στέκει, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά πόσα χρήματα έδωσαν σε κάποιους διάσημους, που ξεπερνούν κατά πολύ αυτά που έδωσε ο ΑΝΤ1 στους παίκτες του "Nomads". Το 24% με το 4% δεν συγκρίνονται...Είναι αστεία αυτά τα δημοσιεύματα και δεν νομίζω ότι υπάρχει κόσμος που δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και ειδικά όταν ο άνθρωπος που τα γράφει εργάζεται στο Έψιλον!









Το δίλημμα του ΑΝΤ1 για το Β μισό της σεζόν...









Αυτή την περίοδο, το μεγαλύτερο μέρος της σκέψης των ανθρώπων του ΑΝΤ1 είναι στραμμένο στο νέο καθημερινό, δίωρο ριάλιτι, το οποίο θα αντικαταστήσει το "Nomads". Μοναδικός σκοπός είναι η πρώτη θέση και η νίκη έναντι τόσο του "Survivor 2", όσο και του "Τατουάζ". Το tvnea.com σάς ενημερώνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο "Mediatown" για το δίλημμα στο οποίο βρίσκονται τα στελέχη του σταθμού. Υπάρχουν αρκετοί στο κανάλι που θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσουν στο Β μισό με ένα ριάλιτι επιβίωσης, και το επικρατέστερο είναι το "I am celebrity get out of here", το οποίο πιστεύουν ότι μπορεί να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό. Από την άλλη, υπάρχουν επίσης αρκετοί που πιστεύουν πως απέναντι από το "Survivor" πρέπει να δούμε ένα πολύ διαφορετικό πρόγραμμα, όπως ένα ανατρεπτικό και πρωτότυπο ριάλιτι με έντονες ερωτικές αποχρώσεις. Στο προσεχές διάστημα θα καταλήξουν στο ποια από τις 2 προτάσεις θα επιλεγεί, αν και όλα δείχνουν πως η δεύτερη έχει πιο πολλές πιθανότητες...





Προσωπικά, θεωρώ πως το "I am celebrity" έχει ελπίδες να πάει καλά, μόνο αν κλείσει 12 διάσημα ονόματα πρώτης τάξης και δεν φοβηθούν τις δοκιμασίες. Ένα ριάλιτι του 2ου τύπου έχει πιθανότητες καλών επιδόσεων, μόνο αν είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα στην τηλεόραση.









Ευρηματικό "Κου Κου"





Πολύ ευρηματική ήταν η ιδέα του δημοψηφίσματος ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή, "Στη φωλιά των κου κου". Γέλασα πάρα πολύ και ήταν κάτι που δεν βλέπουμε καθημερινά. Η συγκεκριμένη εκπομπή διαφέρει πολύ από τα κλασικά πρωινά, ειδικά την πρώτη ώρα. Έχει σατιρικά στοιχεία και η σκαλέτα δεν βασίζεται πάντα στην πεπατημένη. Είναι μία ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση, που σίγουρα ήταν ρίσκο. Σε μεγάλο βαθμό έχει κερδηθεί. Το κανάλι κάνει τα τριπλάσια νούμερα στα νεανικά κοινά σε σχέση με πέρυσι, ενώ και επικοινωνιακά το κλίμα για το συγκεκριμένο έχει λάβει σε γενικές γραμμές θετικά σχόλια.









Κουίζ





Πάμε και στο σημερινό μας κουιζάκι. Έχουμε μία κόντρα που κρατά αρκετό καιρό ανάμεσα σε δύο παρουσιαστές. Κόντρα με πολύ κράξιμο και ίντριγκα, τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο. Το τελευταίο διάστημα ,όμως, οι δύο πλευρές τα βρήκαν. Όχι φυσικά γιατί ξαφνικά αγάπησαν ο ένας τον άλλον, αλλά απαιτείται η αλληλοστήριξη. Το ένα πρόσωπο κερδίζει θετική δημοσιότητα σε ένα πολύ σημαντικό αγώνα στην καριέρα του και το άλλο θέλει να αποφύγει αυτή την περίοδο τα πολλά ειρωνικά και αρνητικά σχόλια.













Τυχερή η Ελένη μέσα στην ατυχία της...





Εντάξει, ο τίτλος είναι λίγο παραπλανητικός. Σαφέστατα και τα νούμερα της Ελένης Μενεγάκη δεν είναι καθόλου καλά και ο προβληματισμός στον ALPHA έχει χτυπήσει κόκκινο. Τους λόγους τους έχουμε αναλύσει αρκετές φορές, αλλά το ρήμα "γλύτωσε" στον τίτλο έχει άλλη σημασία. Τι εννοώ ;





Πως φανταστείτε ο ανταγωνισμός να ήταν λίγο διαφορετικός. Να είχαμε, για παράδειγμα, κανονικό πρόγραμμα από το STAR στη ζώνη 2 με 3 και όχι μία ξένη σειρά με μονοψήφια νούμερα, ή το "Έψιλον" να στήριζε περισσότερο την εκπομπή. "Εμείς¨, της Λαμπίρη και να μην επένδυε σε ένα καθαρόαιμο εμπορικό πρόγραμμα, όπως το "Δύο στις 2".





Αν, λοιπόν, STAR και Έψιλον είχαν άλλη διαχείριση στη μεσημρινή ζώνη, τότε θεωρείται δεδομένο πως η Ελένη θα ήταν συστηματικά κάτω από τη βάση του 10%. Και είναι λογικό, αφού μη ξεχνάμε πως δεν υπάρχει ομάδα στην εκπομπή και η θεματολογία θυμίζει φαγητό αποτελούμενο με ζάχαρη και πιπέρι. Καμία ροή,συνέπεια, και στόχευση κοινού...













Αδικαιολόγητα τα νούμερα του "Money Drop"





Δεν μπορώ να καταλάβω τις πολύ χαμηλές επιδόσεις του "Money Drop" στην prime time του STAR. Είναι αξιοπρεπέστατο τηλεπαιχνίδι με μία εξαιρετική Βίκυ Σταυροπούλου. Δεν θεωρώ πως το "The Voice" ή το "Ελλάδα έχεις ταλέντο" έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος και το κανάλι θα δείξει υπομονή, αλλά σίγουρα πρέπει να εντοπιστούν οι λόγοι αυτής της επίδοσης. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η αργοπορημένη ένταξη του προγράμματος στην prime time, έδωσε το περιθώριο στον ανταγωνισμό να αποκτήσει ένα μόνιμο-φανατικό κοινό. Πάντως, οι αποκλειστικές πληροφορίες του tvnea.com αναφέρουν πως τα στελέχη του καναλιού είναι πολύ ευχαριστημένα με τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής...Συγκεκριμένα, αγγίζει τις 8.500!













Αυτά για σήμερα! Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την επόμενη εβδομάδα με πολύ πλούσιο και ενδιαφέρον υλικό. Μέχρι τότε να είστε καλά και να κάνετε αυτό που θέλει η ψυχή σας και όχι αυτό που επιθυμούν οι περισσότεροι...