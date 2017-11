Είναι γνωστό πως κατά πάσα πιθανότητα στο Β μισό της τηλεοπτικής σεζόν ο SKAI θα ρίξει δύο δυνατές παραγωγές στην prime time, τον δεύτερο κύκλο του "Survivor" και το "My man can". Το αποκλειστικό ρεπορτάζ του tvnea.com αναφέρει πως αυτός ο σχεδιασμός εξακολουθεί να υφίσταται, αλλά με μία διαφορά.Το "My man can" θα αρχίσει πολύ αργότερα από το "Survivor". Μην περιμένετε το νέο ριάλιτι με τα ζευγάρια, λοιπόν, πριν τον Μάρτιο!