Συνεχίζεται η μαγειρική μάχη στην απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου ανάμεσα στο "My way" του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1 και στο "Kitchen Lab" του Άκη Πετρετζίκη στον ΣΚΑΙ. Τα αποτελέσματα στην τηλεθέαση είναι τα εξής:Σάββατο-Πρόγραμμα Σύνολο/15-44Kitchen Lab 15,6 – 10,1My way 14,7- 12,7Κυριακή-Πρόγραμμα Σύνολο/15-44Kitchen Lab 13,3 10,4My way 11,1 14,0