Δημήτρης Σταρόβας για το The 2Night Show: «Υποτίθεται θα συνεχιστεί, αλλά…»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βρίσκεται αυτή την περίοδ ο στο Palawan, για την παρουσίαση του NOMADS, ωστόσο, η νέα χρονιά θα τον βρει πίσω στην Ελλάδα και το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα.Ο παρουσιαστής, ο οποίος είναι και στο «τιμόνι» της εκπομπής μαγειρικής My Way, που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1, αναμένεται να επιστρέψει και στο βραδινό του πόστο, στο The 2Night Show.Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, ο Δημήτρης Σταρόβας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η βραδινή εκπομπή να μην συνεχιστεί. «Δεν το ξέρουν αυτοί, θα το ξέρω εγώ;», ανέφερε και συνέχισε: «υποτίθεται ότι με τη νέα χρονιά που γυρίζει ο Γρηγόρης από τις Φιλιππίνες θα συνεχιστεί. Τώρα δεν ξέρω…».Δείτε στο βίντεο τις δηλώσεις: