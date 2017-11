Από τον ΑΝΤ1 στο «My Style rocks»...

Είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει στο My Style Rocks. Ok, τη χάρη της Τούνη που έχει ντυθεί από λοκατζής μέχρι Batman δεν την έχει, αλλά είναι βέβαιο ότι θα είναι ένα από τα φαβορί του παιχνιδιού. Ο λόγος ασφαλώς για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, το ξανθό κορίτσι του My Style Rocks.Και τώρα πάμε στα δύσκολα. Ήρθε η στιγμή να τεστάρετε τη μνήμη σας. Πείτε την αλήθεια. Όταν την είδατε για πρώτη φορά είπατε ότι κάτι σας θυμίζει, αλλά δεν θυμόσασταν τι; Σωστά; (Λάθος, αλλά πείτε εσείς «σωστά» για να συνεχίσουμε).Είναι γιατί όντως την είχατε δει και κάπου αλλού, αλλά δεν την προσέξατε γιατί η εμφάνισή της είχε τη διάρκεια της εμφάνισης της Τόνιας Σωτηροπούλου στον James Bond. Πού;Στη σειρά του ΑΝΤ1 «Κάτι χωρισμένα παλικάρια». Ο Κώστας Κόκλας στη σειρά (για όσους δεν τη βλέπουν) είναι ένας σεξομανής γιατρός, ο οποίος δεν αφήνει ούτε θηλυκή γάτα σε ησυχία!Μια από τις κατακτήσεις του λοιπόν ήταν μια καυτή ξανθιά η οποία έκλεψε τα βλέμματα του ανδρικού κοινού και τις εντυπώσεις. Ναι, καλά καταλάβατε. Για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μιλάμε η οποία πέρασε από τη σειρά και μπήκε στη μακροσκελή λίστα των κατακτήσεων του Κώστα Κόκλα.Δείτε πλάνα από τη σκηνή που εμφανίστηκε…