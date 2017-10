ποια διαγωνίστηκε στο μουσικό σόου;





Στη σκηνή του The Voice εμφανίστηκε η Χριστίνα Κυριάκου. Η γνωστή Κύπρια ηθοποιός, η οποία συμμετείχε στο Μπρούσκο, έλαβε μέρος στο μουσικό talent show του ΣΚΑΙ και κατάφερε να περάσει από την blind audition.Η 27χρονη ηθοποιός ερμήνευσε το τραγούδι “One way or another” και άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, κάνοντας μάλιστα τους Σάκη Ρουβά, Πάνο Μουζουράκη και Έλενα Παπαρίζου να πατήσουν το κουμπί και να γυρίσουν την καρέκλα.Η Χριστίνα κράτησε την αρχική της επιλογή και πήγε στην ομάδα του Σάκη Ρουβά