To έκανε και πέρυσι ο ΣΚΑΙ, αλλά τα δεδομένα αλλάζουν. Αναφέρομαι στη λογική του Ατζούν Ιλιτζαλί να ξεκινάει τις παραγωγές του με μισάωρα best of (ή αλλιώς Highlights) του προηγούμενου επεισοδίου. Αυτό γίνεται και στο μουσικό τάλεντ σόου "The Voice of Greece". Έτσι λοιπόν, το κανονικό επεισόδιο ξεκινά 9.30.Πέρυσι, το συγκεκριμένο παιχνίδι πήγαινε πολύ και αυτό δεν ήταν πρόβλημα, ωστόσο φέτος ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Με άλλα λόγια, το κανάλι του Φαλήρου για μισή ώρα χαρίζει άπλετο κοινό τόσο στο "Nomads", όσο και στο "Τατουάζ". Χαρακτηριστικά στο επεισόδιο της Τετάρτης, η εκπομπή περιορίστηκε στο πρώτο μισάωρο στο 8% και μετά τις 9.30 άγγιξε διψήφιο ποσοστό...Είναι λογικό ο κόσμος να μη θέλει να δει best of και να προτιμά νέο πρόγραμμα.