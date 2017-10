Με πινελιά από το "Rising Star" θα έχει το νέο τηλεπαιχνίδι του STAR. Το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης του "Five gold rings", που μεταδίδεται από τη Μ.Βρετανία από το ITV και το προορίζει για την prime time του Σαββατοκύριακου. Το ιδιαίτερο στοιχείο του εν λόγω παιχνιδιού είναι ότι θα μπορούν να παίζουν ζωντανά από το σπίτι και οι τηλεθεατές μέσω ενός ειδικού application. Σύμφωνα με πληροφορίες της "Real Life" και της Ναταλίας Ανδρικοπούλου, ήδη η διοίκηση του STAR παρήγγειλε τη δημιουργία της σχετικής εφαρμογής που θα "κατεβάζουν" οι τηλεθεατές σε κινητό και τάμπλετ, κάτι που πρώτη φορά είδαμε στην ελληνική τηλεόραση πέρυσι στο "Rising Star". Η διαφορά εδώ είναι ότι οι τηλεθεατές δεν θα επηρεάζουν την έκβαση του παιχνιδιού στο πλατό, αλλά θα μπορούν να διαγωνίζονται οι ίδιοι από το σπίτι και να κερδίζουν χρήματα απαντώντας στις ίδιες ερωτήσεις με τους παίκτες on air. Το "Five Gold rings" αναμένεται να βγει στον αέρα μέσα στον Νοέμβριο.