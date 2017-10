Βρισκόμαστε στο 6ο "Mediatown"! Και σήμερα το καλαθάκι μας είναι πολύ πλούσιο και γεμάτο (πιάστηκε το χέρι μας από το γράψιμο! ). Φορέστε ζώνες και πάμε να απογειωθούμε...













Το "Nomads" είναι πετυχημένο ;





Πολύς ντόρος έχει γίνει σχετικά με το αν το "Nomads" είναι ένα πετυχημένο πρόγραμμα και αν ο ΑΝΤ1 έχει λόγο να "χαμογελάει", όταν βλέπει τα νούμερα τηλεθέασης. Η απάντηση σίγουρα δεν είναι απλή και δεν έχει μία ανάγνωση. Υπάρχει η άποψη πως το ριάλιτι επιβίωσης έχει πολύ καλή πορεία, αφού καταφέρνει στα νεανικά κοινά (αυτό ενδιαφέρει ΜΟΝΟ τα κανάλια) να τερματίζει πρώτο, με μία ψαλίδα μεγαλύτερη των 5 μονάδων τις περισσότερες φορές από τον ανταγωνισμό. Επικρατεί και η άποψη πως ο ΑΝΤ1 θα περίμενε πολύ καλύτερα ποσοστά και όχι μία απλή πρωτιά. Και οι δύο γνώμες έχουν τα σωστά, όμως, και τα τρωτά τους σημεία.





Αρχικά, σε ζώνες σκληρού ανταγωνισμού (όπως είναι η φετινή prime time με 4 προγράμματα να δίνουν σχεδόν κάθε βράδυ "μάχη"),το πρώτο ζητούμενο είναι η πρωτιά, και κυρίως όταν την προηγούμενη χρονιά, το κανάλι στην prime time τερμάτιζε τρίτο πίσω από τον ΣΚΑΪ και τον ALPHA. Φέτος κάθε μήνας θα θυμίζει σκληρός πόλεμος, ώστε να επιτευχθεί η πρώτη θέση. Από την άλλη, η αλήθεια είναι πως πριν την πρεμιέρα του "Nomads" οι επιδιώξεις των στελεχών του ΑΝΤ1 ήταν μεγαλύτερες. Οι περισσότεροι "στόχευαν" στο 30%, ενώ υπήρχαν και πολύ πιο αισιόδοξα υψηλόβαθμα στελέχη που δήλωναν στην πιάτσα πως με ένα 35% θα ήταν ευχαριστημένοι.





Σίγουρα, δεν είχαν υπολογίσει ότι το "Τατουάζ" θα ήταν σκάλες ανώτερο από το "Μπρούσκο" και ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα φανατικό κοινό. Κάποιοι ρίχνουν την ευθύνη στο γεγονός πως η σειρά του ALPHA ξεκίνησε δύο εβδομάδες νωρίτερα από το ριάλιτι του ΑΝΤ1, με αποτέλεσμα να παγιώσει τηλεθεατές.





Κάποιοι άλλοι συγκρίνουν τα ποσοστά του "Nomads" με αυτά του "Survivor". Μέγα λάθος! Είναι τραγικό να συγκρίνεται αυτό που βγήκε πρώτο μετά από μία δεκαετία και βάλε ανάπαυλας από τέτοια concept, με αυτό που ήρθε χρονολογικά τρίτο (μεσολάβησε για 3 εβδομάδες και το "Survival Secret"). Μην ξεχνάμε πως το ριάλιτι του ΣΚΑΪ εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη "νέκρα" της περσινής prime time, ενώ τώρα το "Nomads" έχει να αντιμετωπίσει μία ετοιμοπόλεμη κατάσταση.





Το τελικό μου συμπέρασμα είναι πως το "Nomads" δεν θα μείνει στην ιστορία σαν τα πιο πετυχημένα προγράμματα που έχουν περάσει από την τηλεόραση, ωστόσο, θα συμπεριληφθεί σίγουρα σε εκείνα τα concept που κατάφεραν να κερδίσουν την πιο δυνατή καθημερινή σειρά στην ιστορία της Tv ("Τατουάζ"), αλλά και δύο ακριβά τάλεντ σοου.









Ο γραφικός Δημήτρης Παπανώτας





Η γραφικότητα στο πάνελ κάποτε είχε ενδιαφέρον και χάριζε νούμερα τηλεθέασης. Στη σύγχρονη τηλεόραση, τέτοια παραδείγματα είναι απωθητικά για το τηλεοπτικό κοινό και αυτό που προκαλείται είναι η αλλαγή... καναλιού. Αναφέρομαι στη συμμετοχή του Δημήτρη Παπανώτα στο "Happy Day" του ALPHA. Χωρίς να αμφισβητείται η εμπειρία του και η διαχρονικότητά του, παρατηρώ πως έχει κουράσει πολύ και προσπαθεί με διάχυτη αγωνία να εκφράσει ένα κακό σχόλιο ή να πει μια ατάκα. Η προσπάθεια είναι τόσο έντονη, με αποτέλεσμα να "πέφτει" σε άτοπα σχόλια και κρύα αστεία, τα οποία μόνος του τα καταλαβαίνει, και πάλι μοναχός γελάει. Υπό άλλες συνθήκες, μία μέτρια παρουσία σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα δεν επηρεάζει πάντα το συνολικό αποτέλεσμα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Δημήτρης Παπανώτας πάση θυσία θέλει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε κάθε θέμα, με αποτέλεσμα να μην ξεκουράζει το τηλεοπτικό κοινό από τις...κακίες του.





Η πτώση του "Happy Day" δεν οφείλεται μόνο σε εκείνον. Τα θέματα της εκπομπής τραβιούνται από τα μαλλιά, ενώ η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν φαίνεται να έχει απήχηση στα γυναικεία θέματα στο αντίστοιχο target. Γενικά, είναι μία εξαιρετική παρουσιάστρια και άκρως διαβασμένη. Η ίδια, άλλωστε, και η Τίνα Μεσσαροπούλου σώζουν το αποτέλεσμα. Μην ξεχάσουμε να σημειώσουμε πως τον τελευταίο καιρό θετικά βήματα κάνει και ο Κώστας Φραγκολιάς.









"Shopping Star" VS "My style rocks"





Τη δική τους μάχη καθημερινά δίνουν δύο ριάλιτι μόδας στο STAR και στον SKAI, το "Shopping Star" και το "My style rocks" αντίστοιχα. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και στην κοινή ώρα ανταγωνισμού κερδίζει το πρόγραμμα της Βίκυς Καγιά. Μιλάμε για δύο trash εκπομπές, οι οποίες εκπροσωπούν τα χρόνια της κακής ελληνικής τηλεόρασης. Βέβαια, στους τυφλούς επικρατεί ο μονόφθαλμος και στη σύγκριση των δύο, το "Shopping Star" είναι πολύ καλύτερο από το "My style rocks". Το ότι στο πρώτο βλέπουμε απλές καθημερινές γυναίκες έχει κάποιο ενδιαφέρον, ενώ τη μεγάλη διαφορά κάνουν το καυστικότατο χιούμορ του Βαγγέλη Χαρισόπουλου στο σπικάζ και οι πρακτικές συμβουλές της Βίκυς Καγιά. Αντίθετα, το πολύωρο "My style rocks" αφορά γυναίκες μακριά από τη σύγχρονη πραγματικότητα και με ανούσια σχόλια της επιτροπής. Το πρόγραμμα καταφέρνει να κάνει καλά νούμερα, εκμεταλλευόμενο τον ανύπαρκτο ΑΝΤ1 και ALPHA στο slot 4-6. Στον κοινό ανταγωνισμό με ομοειδές πρόγραμμα έρχεται δεύτερο.









Κουίζ





Με νύχια και με δόντια προσπαθεί να κρατήσει ένα ζευγάρι ως επτασφράγιστο μυστικό τη σχέση του. Πρόκειται για έναν άντρα και μία γυναίκα που βρίσκονται στην ίδια εκπομπή. "Μαγκιά" τους που δεν το πούλησαν, ώστε να ανέβει η απήχηση του προγράμματος. Πάντως, το ένα από τα δύο πρόσωπα είναι τεράστιο τηλεοπτικό πρόσωπο. Δεν μιλάμε, δηλαδή, για ανθυποστάρ...













Επιδερμικό "4χχχ4"





Είπα να μη σχολιάσω από την αρχή το "4χχχ4" και να δώσω λίγο χρόνο, αλλά ειλικρινά...δεν αντέχω άλλο! Η αρχική ιδέα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ενώ και το cast είναι δυνατό. Η πλοκή, βέβαια, είναι πολύ βαρετή και κάνει "κοιλιά" σε πολλά σημεία, ενώ αγγίζονται επιδερμικά κάποια θέματα-ταμπού. Η μοναδική προϋπόθεση για να πάει καλά ένα τέτοιο concept, θα έπρεπε να είναι το να ασχολείται ουσιαστικά με τα σεξουαλικά προβλήματα των ατόμων και των ζευγαριών. Δεν είναι εύκολο για την ελληνική τηλεόραση, αλλά ο νέος κόσμος έχει δει πάρα πολλές σεξο-συναισθηματικές κωμωδίες στο διαδίκτυο από την παγκόσμια τηλεόραση ,που δεν του λέει τίποτα μία "φοβισμένη" αντιμετώπιση του θέματος. Αν θέλουν στον ΑΝΤ1 να κάνουν νούμερα, θα πρέπει να μιλήσουν οι χαρακτήρες τη γλώσσα της αλήθειας και να αποκτήσει το σίριαλ πιο σφιχτούς χαρακτήρες αλλά και πλοκή.









Η πρεμιέρα του Λιάγκα





Πρεμιέρα έκανε και το ' Late night ' του Γιώργου Λιάγκα με ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Ο Γιώργος Λιάγκας είναι έτοιμος να κάνει ξανά επιτυχία και θα προσπαθήσει πάρα πολύ για αυτό. Το πρώτο κομμάτι της εκπομπής με το "stand up comedy" είχε ένα κειμενικό ενδιαφέρον, ωστόσο, πολλές φορές επαναλαμβάνονταν τα σχόλια ,και σίγουρα αυτό που θα πρέπει να βελτιώσει ο Γιώργος Λιάγκας είναι ότι γελούσε μετά από κάθε ατάκα του. Ο μεγάλος κανόνας του κωμικού μονολόγου είναι να μη γελάει κάποιος μόνος του. Ενδεχομένως, θα έπρεπε αυτή η ενότητα να μειωθεί και λίγο χρονικά, αφού το δυνατό σημείο του παρουσιαστή είναι όταν δουλεύει χωρίς κείμενο και με γνώμονα τον αυθορμητισμό του.





Η συνέντευξη με τον Λάκη Λαζόπουλο ήταν απολαυστική. Ρωτήθηκε για τα πάντα και ο Γιώργος Λιάγκας δεν εγκατέλειψε τον αγώνα για να μάθει αυτό που ήθελε από εκείνον. Μπορεί η συνέντευξη να ήταν πολύ μεγάλη σε διάρκεια, αλλά αυτός ο χρόνος χρειαζόταν για να ειπωθούν αυτά που έπρεπε να ειπωθούν. Το πολύ δυνατό κομμάτι του Γιώργου Λιάγκα είναι οι συνεντεύξεις και είναι σίγουρο πως θα διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα της εβδομάδας με τις αναπαραγωγές από τα αποσπάσματα της εκπομπής του.





Τα θέματα στη συζήτηση με το πάνελ εναλλάσσονται γρήγορα και αυτό είναι καλό, αφού δεν γίνεται ''κοιλιά''. Το χιουμοριστικά σκετς με Ουγγαρέζο-Ράλλη και Πασσά είναι απολαυστικά, ενώ και τα σχόλια στο τραπέζι είχαν ενδιαφέρον. Οι ατάκες Λιάγκα-Ουγγαρέζου μάς θύμισαν τις παλιές καλές, χρυσές εποχές, ενώ πολύ άνευρη ήταν η παρουσία της Αφροδίτης Γραμμέλη. Ελπίζουμε στην πορεία της σεζόν σιγά σιγά να χαλαρώσει και να δικαιώσει την επιμονή του Λιάγκα να την εντάξει στην εκπομπή. Η μεγάλη έκπληξη είναι η Νικολέττα Ράλλη, η οποία διέψευσε αυτούς που υποστήριζαν ότι θα είναι μία ακόμη τηλεοπτική γλάστρα.





Πάντως, μετά από το συγκεκριμένο late night, θεωρώ πως πολύ δύσκολα θα μπορεί να σταθεί στον τηλεοπτικό αέρα το "2night show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.





"Talking Nomads" με προβλήματα και μηδαμινή στήριξη...





Έγινε και το "Talking Nomads" τηλεοπτικό. Στον ΑΝΤ1 ήθελαν τη δημιουργία μίας νέας εκπομπής με κανονικό στούντιο και δημοσιογραφική ομάδα, αλλά δεν υπήρχε μεγάλο περιθώριο για αύξηση του budget στο πρόγραμμά του. Και κάπως έτσι είχαμε για πρώτη φορά τη μεταφορά ενός διαδικτυακού προγράμματος στην τηλεόραση.





Θα έπρεπε να αλλάξει ελαφρά το studio, για να μη θυμίζει παραγωγή περιφερειακού καναλιού. Μην ξεχνάμε πως η τηλεόραση είναι πάνω από όλα εικόνα. Το χιούμορ των Ζαρίφη-Πασσά δεν είναι κακό, αν και μερικές φορές είναι εσωτερικής κατανάλωσης και αυτό κουράζει τον κόσμο. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές οι δύο παρουσιαστές ουρλιάζουν και ενοχλούν...





Θέλει καλή προώθηση από τον σταθμό η συγκεκριμένη εκπομπή αλλά και στήριξη στην. Δεν γίνεται να πηγαίνει πρώτα ο Παναγιώτης Βασιλάκος στο "Το Πρωινό" (που δεν έχει και μεγάλη ανάγκη) και μετά στο "Talking Nomads", το οποίο είναι μία καινούργια εκπομπή, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει κοινό σε μία νεκρή ζώνη...













Δεν σέβεται την ίδια την εκπομπή!





Δεν υπάρχει φέτος πιο βαρετό παιχνίδι από το "The Voice" και η φετινή του πορεία αποδεικνύει ότι η περσινή απήχηση είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τον ανύπαρκτο ή και αδιάφορο ανταγωνισμό. Έχουμε έναν τεράστιο κορεσμό στα μουσικά τάλεντ σόου, ενώ ο SKAI έχει καταφέρει να "κάψει" τον Σάκη Ρουβά με τις αλλεπάλληλες συμμετοχές του στα προγράμματα του σταθμού. Γραφικότατος έχει γίνει και ο Πάνος Μουζουράκης, αφού και η εναλλακτικότητα έχει τα όριά της. Η πιο τραγική στιγμή του σόου ήταν όταν ο Πάνος Μουζουράκης πάτησε το κουμπί για να γυρίσει η καρέκλα, χωρίς να έχει ακούσει καν μία λέξη από το στόμα της υποψήφιας τραγουδίστριας. Αυτό από μόνο του σαν γεγονός ακυρώνει τη διαδικασία του σόου αλλά και το concept του. Αν οι ίδιοι οι κριτές δεν σέβονται το πρόγραμμα,τότε κατ' επέκταση δεν σέβονται ούτε το τηλεοπτικό κοινό.

Αυτά τα ωραία και για σήμερα! Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη,

στο πρώτο "Mediatown" του Νοεμβρίου. Μέχρι τότε να είστε καλά και να μην κρίνετε αν δεν δείτε

κάτι με τα μάτια σας...