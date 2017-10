Στον Βρετανό συγγραφέα και σεναριογράφο Καζούο Ισιγκούρο (Kazuo Ishiguro) απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας, όπως ανακοίνωσε η σουηδική Ακαδημία στη Στοκχόλμη.Όπως ανακοινώθηκε, ο 63χρονος συγγραφέας βραβεύθηκε «για μυθιστορήματα μεγάλης συναισθηματικής έντασης τα οποία αποκαλύπτουν την άβυσσο που ανοίγεται κάτω από την απατηλή αίσθηση της σύνδεσης με τον κόσμο».Ο Καζούο Ισιγκούρο είναι ένας στυλίστας της γλώσσας, από τους κορυφαίους συγγραφείς του αγγλόφωνου κόσμου, αναγνωρισμένος από την κριτική και παράλληλα δημοφιλής. Γεννήθηκε στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας το 1954 και σε ηλικία πέντε ετών μετακόμισε με την οικογένειά του στη Βρετανία. Με το πρώτο του μυθιστόρημα, «A Pale View of Hills» (1982), απέσπασε το βραβείο Oυίνιφρεντ Xόλντμπι, ενώ το δεύτερο, με τίτλο «An Artist of the Floating World» (1986), βραβεύτηκε με τα βραβεία Oυίτμπρεντ και Σκάνο, ενώ ήταν επίσης υποψήφιο για το βραβείο Mπούκερ.Τρία χρόνια αργότερα, με το «The Remains of the Day» (Tα απομεινάρια μιας μέρας) όχι μόνο απέσπασε το βραβείο Mπούκερ, αλλά έγινε διάσημος σ' όλο τον κόσμο. Το βιβλίο του μεταφράστηκε σε 24 γλώσσες, πούλησε 1.000.000 αντίτυπα μόνο στην αγγλική γλώσσα, και η ομώνυμη ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη Tζέιμς Άιβορι έγινε παγκόσμια επιτυχία.Το επόμενο μυθιστόρημά του «O απαρηγόρητος» (1997) τιμήθηκε με το βραβείο Tσέλτενχαμ, ενώ το 1998, ο συγγραφέας χρίστηκε από το γαλλικό κράτος «Ιππότης των Tεχνών και των Γραμμάτων». Ακολούθησαν τα μυθιστορήματα «Tότε που ήμασταν ορφανοί» (2001) και «Μη μ' αφήσεις ποτέ» (2005), τα οποία ήταν επίσης υποψήφια για το βραβείο Mπούκερ.Το τελευταίο του μυθιστόρημα, «The Buried Giant» (Ο θαμμένος γίγαντας), 2015, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός σε μετάφραση Αργυρώς Μαντόγλου, διερευνά πώς η μνήμη σχετίζεται με τη λήθη, η ιστορία με το παρόν και η φαντασία με την πραγματικότητα. Βιβλία του έχουν κυκλοφορήσει στα ελληνικά και από τις εκδόσεις Εστία και Καστανιώτης.Καζούο Ισιγκούρο: Η πρώτη δήλωση μετά την απονομήΣτην πρώτη του δήλωση, μετά την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο Καζούο Ισιγκούρο έκανε λόγο για ένα «εξαιρετικά κολακευτικό βραβείο». Μιλώντας στο BBC, ο ιαπωνικής καταγωγής Βρετανός συγγραφέας τόνισε: «είναι μια υπέροχη τιμή, κυρίως επειδή σημαίνει πως βρίσκομαι στα ίχνη των μεγαλύτερων συγγραφέων και αυτό είναι ένας καταπληκτικός έπαινος. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια πολύ αβέβαιη στιγμή και ελπίζω πως όλα τα βραβεία Νόμπελ θα είναι μια δύναμη για κάτι θετικό στον κόσμο, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Θα με συγκινούσε πολύ αν μπορούσα με κάποιο τρόπο να συνεισφέρω σ' ένα κλίμα που θα συμβάλει σε μια θετική ατμόσφαιρα στους πολύ αβέβαιους καιρούς μας», τόνισε ο νομπελίστας.naftemporiki.gr