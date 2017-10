Ο Πάνος Μουζουράκης θα κάνει δοκιμαστικό για το Game of Thrones, ώστε να ενταχθεί στο καστ του όγδοου κύκλου της σειράς που σπάει τα ταμεία σε όλο τον κόσμο!Όπως γράφει το περιοδικό Down Town, ο Πάνος Μουζουράκης «βρίσκεται σχετικά κοντά στο όνειρό του, αφού έκλεισε μία θέση στο sequel του Mamma Mia.Σύμφωνα με πληροφορίες, επόμενος στόχος του είναι να παίξει στο Game of Thrones, αφού έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το casting του show.Την είδηση επιβεβαίωσε ο Νίκος Γεωργιάδης στο Επιτέλους Σαββατοκύριακο. Ο Πάνος Μουζουράκης θα περάσει από δοκιμαστικό για να πάρει μέρος στον τελευταίο κύκλο της δημοφιλούς σειράς που θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2019.