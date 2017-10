Με μεγάλη αγωνία περιμένουν οι τηλεθεατές ανά τον κόσμο τη νέα σεζόν για το «Game of Thrones Season 8».Και τα ερωτήματα πολλά. Πόσο θα χρειαστεί να περιμένουμε για το «Game of Thrones Season 8»; Θα υπάρξουν καινούριοι χαρακτήρες; Πόσα θα είναι τα επεισόδια; Κι όταν τελειώσει αυτός ο κύκλος, που είναι και ο τελευταίος, αποχαιρετούμε το «Game of Thrones» από τη ζωή μας;«Ο Χειμώνας είναι Εδώ» (και πρέπει όλοι να είμαστε μαζί) έχει πει - και με κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει - ο Τζον Σνόου. Κι όσοι είδαμε τον 7ο κύκλο του «Game of Thrones», ξέρουμε ότι ο Χειμώνας ήλθε. Τώρα, τι;Να κάποιες πρώτες απαντήσεις; Μερικές, γεμάτες υποσχέσεις.Ο Νικολάι Κόστερ Βαλντάου - που υποδύεται τον Τζέιμε Λάνιστερ, τον αδελφό της Σέρσι - είπε στο «Collider» ότι η παραγωγή του 8ου κύκλου ξεκινά αυτόν τον μήνα. Πράγμα που σημαίνει ότι εάν βασιστούμε στα χρονοδιαγράμματα παραγωγής των προηγούμενων κύκλων, θα δούμε τον τελευταίο κύκλο το καλοκαίρι του 2018, το νωρίτερο. Ή, την άνοιξη του 2019, το αργότερο. Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.Και ναι, ας προετοιμαστούμε να συναντήσουμε καινούργιους χαρακτήρες. Ο δικτυακός τόπος των φανατικών οπαδών της τηλεοπτικής σειράς, «Watchers on the Wall» προέβη προσφάτως σε αποκαλύψεις για το casting, αυτή την περίοδο. Επτά καινούργιοι χαρακτήρες: ένας μισθοφόρος, ένας αγρότης στον Βορρά, ένα θρασύτατο αλλά γοητευτικό κορίτσι επίσης από τον Βορρά (μπορεί να είναι συγγενής των Σταρκ;), ένας φρουρός επίσης στον Βορρά, ένας ναύτης και δύο φύλακες.Ως προς τον αριθμό των επεισοδίων του κύκλου, από τη στιγμή που το HBO αποφάσισε να μοιράσει τα τελευταία 13 επεισόδια της σειράς σε δύο κύκλους, ο 8ος κύκλος θα έχει έξι επεισόδια. Απογοήτευση; Ας μη βιαστούμε, γιατί μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας. «Δεν το κουβεντιάσαμε αυτό ακόμη γιατί δεν ξέρω ποια θα είναι η διάρκεια των επεισοδίων» δήλωσε ο επικεφαλής προγραμματισμού του HBO, Κέισι Μπλόις. «Το να είναι δίωρο το κάθε επεισόδιο είναι λίγο υπερβολικό, αλλά είναι σπουδαία σειρά, άρα ποιος ξέρει;» κατέληξε, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.Και μετά; Μπορεί ο 8ος κύκλος να είναι ο τελευταίος κύκλος του «Game of Thrones», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ιστορία τελειώνει. Το HBO έχει ήδη ανακοινώσει ότι δουλεύει σε παραπάνω από μία ιστορίες που θα «γεννηθούν» από το «Game of Thrones». Αλλά - κι αυτό μας στενοχωρεί - οι ιστορίες αυτές δεν θα προέλθουν ούτε από την πέννα του Ντέιβιντ Μπένιοφ ούτε από αυτήν του Ντάνιελ Μπ. Γουέις, που έγραφαν τα σενάρια της τηλεοπτικής σειράς που αγαπήσαμε. Θα επιζήσουμε. Φτάνει να μην πάψει να υπάρχει αυτός ο μαγικός κόσμος.Πηγή:newsbeast