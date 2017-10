ξεκινά 12 Νοεμβρίου...

Από την Κυριακή, 12 Νοεμβρίου ,και κάθε δεύτερη Κυριακή

θα βρίσκεται για ένα μήνα στα περίπτερα.

περισσότερους από 10 εκατομμύρια αναγνώστες και εκδίδεται στις ΗΠΑ, την Ελλάδα, τη Βραζιλία, την Κίνα και την Ισπανία

αδέσμευτη φωνή στον αυτοκινητικό Τύπο

το πρώτο τεύχος του CAR AND DRIVER λανσαρίστηκε τον Νοέμβριο του 1989

του μήνα το CAR AND DRIVER θα κυκλοφορεί μαζί με την εφημερίδα ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. Πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία της εταιρείας «Μ2Κ» που εκδίδει το CAR AND DRIVER στην Ελλάδα και του ομίλου,«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Α.Ε.», που προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό ένα πληρέστατο πακέτο ενημέρωσης: Μιας έγκριτης και κορυφαίας σε θεματολογία εφημερίδας με την πιστότητα της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» και ενός κορυφαίου περιοδικού αυτοκινήτου με τα υψηλά ποιοτικά στάνταρ του CAR AND DRIVER. Θα κυκλοφορεί με την έκδοση των προσφορών της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» και στη συνέχεια, για όσους δεν έχουν καταφέρει να το βρουν,Το CAR AND DRIVER στην Ελλάδα και τον κόσμο! Tο CAR AND DRIVER είναι ένας διεθνής τίτλος με. Χρηστικό, ανεξάρτητο και υψηλού επιπέδου το CAR AND DRIVER είναι η καθαρή,. Πρόκειται για την ηγετική πηγή ενημέρωσης στους λάτρεις της αυτοκίνησης και τους υποψηφίους αγοραστές αυτοκινήτου παρέχοντας εμπεριστατωμένες αξιολογήσεις και test drives, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία, τα motorsport, τη μηχανολογία και τις εξελίξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία.Στην Ελλάδακαι από τότε 331 μηνιαία τεύχη έχουν κυκλοφορήσει στα περίπτερα. Η ελληνική έκδοση του CAR AND DRIVER βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων των αναγνωστών πιστά προσηλωμένη στα εξής: Αισθητική υπεροχή, Δεοντολογία, Συνέπεια και Δημιουργικότητα. Αυτοί είναι και οι πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η νέα εποχή του CAR AND DRIVER στην ελληνική αγορά!