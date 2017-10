ο τίτλος και η πρεμιέρα της...





Τζώρτζια Παναγή

στον Alpha Κύπρου

κάθε Σαββατοκύριακο το απολαυστικό CUP OF JOY στις 16:00 το απόγευμα

κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 14 Οκτωβρίου

επιστρέφει και είναι έτοιμη να κάνει τα Σαββατοκύριακά μας πιο χαρούμενα! Η πιο μοντέρνα εκπομπή της κυπριακής τηλεόρασης έρχεται. Η γλυκειά Τζώρτζια και μια παρέα ταλαντούχων ανθρώπων, όπως ο Άθως Αντωνίου, αναλαμβάνουν να μας κερνάνεΗ παρέα του CUP OF JOY ζει σε ένα σπίτι. Εδώ, η οικοδέσποινα υποδέχεται τους καλεσμένους της και όλοι μαζί συζητούν, παίζουν και παρακολουθούν τα βίντεο της εκπομπής. Γιατί πολύ απλά ήρθε η ώρα να γεμίσει η τηλεόραση από χαρούμενες ειδήσεις και αισιόδοξους ανθρώπους που έχουν κάτι ενδιαφέρον να πουν. Mόδα, ομορφιά, μαγειρική, σινεμά, θέατρο, σχέσεις, συζητήσεις με διάσημους ανθρώπους, εξομολογήσεις, αποκαλύψεις, βιβλία, παιχνίδια, οικογένεια, παιδιά, pets, gadgets, προτάσεις, βόλτες - η παρέα του CUP OF JOY θα συγκεντρώνει τα καλύτερα της ζωής και θα τα μοιράζεται με τους τηλεθεατές.Το CUP OF JOYκαι θα γίνει η καλύτερη παρέα μας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 16:00 το απόγευμα, τότε που θέλουμε να χαλαρώσουμε, να δούμε κάτι ευχάριστο και ταυτόχρονα να ενημερωθούμε και να γεμίσουμε το μυαλό και την ψυχή μας με θετικά συναισθήματα.Η μεγάλη πρεμιέρα έρχεται και μετράμε αντίστροφα14 Οκτωβρίου στις 16.00 στον ALPHA Κύπρου!