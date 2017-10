Χαμός έγινε σήμερα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στο Έψιλον μέσα από την εκπομπή "Επιτέλους Σαββατοκύριακο". ανάρτηση που έκανε ο Σίλας Σεραφείμ σχολιάζοντας το stand up μέρος του Late Night με τον Γιώργο Λιάγκα, συζητήθηκε. Ο ηθοποιός και stand up κωμικός ξεκαθάρισε μιλώντας στην Ναταλία Γερμανού πως η ανάρτηση του αφορούσε καθαρά το stand up μέρος της εκπομπής και πως ο ίδιος υπερασπίστηκε το είδος. Μιλώντας τα έβαλε κυρίως με τα κανάλια που ανακυκλώνουν τους ίδιους παρουσιαστές, αντί να ρισκάρουν με νέα πρόσωπα…«Νομίζω ότι είναι σαφές ότι μιλάω για το κομμάτι του stand up, υπερασπίστηκα αυτό το είδος. Και δεν νομίζω ότι είμαι μόνος μου. Δεν έχω συναντήσει κανέναν που να είπε «τι ωραία γελάσαμε» ή «τι καλός ο Λιάγκας που έκανε πάρα πολύ ωραίο stand up». Είναι μια αστειότητα αυτό standupικά. Μπορεί να το είπαν κι άλλοι, δεν ξέρω για πιο λόγο ακούστηκε πιο πολύ το δικό μου. Δεν νομίζω καν ότι το θέμα μας είναι το stand up του Λιάγκα. Το θέμα μας είναι ποιο στέλεχος καναλιού έδωσε το ΟΚ. Δεν ξέρω αν ήταν γραμμένη η εκπομπή, δεν δίνεις το ΟΚ αν θες να είσαι σοβαρό κανάλι. Ή βάλε κάποιον να κάνει stand up ή όχι. Ο Κωστόπουλος όταν είχε ξεκινήσει τα late shows, αν θυμάστε έκανε κάτι δεκάλεπτα αρχικά stand up. Μια, δυο, τρεις, δέκα το έκοψε. Κατάλαβε ότι δεν είναι εύκολο. Αυτό το να βγαίνεις και να λες αστειάκια να γελάσουμε δεν γίνεται ούτε με κονσέρβες, ούτε με τέτοια κείμενα. Έχει άλλου είδους λειτουργία το stand up», ανέφερε ο Σίλας Σεραφείμ.Όσο για το αν θα δεχόταν ο ίδιος να γράφει τα κείμενα του Γιώργου Λιάγκα, ο Σίλας Σεραφείμ απάντησε:«Όταν θέλεις κάποιον χειρουργό, πας και βρίσκεις ένα γιατρό που χειρουργεί, δεν πας στον χασάπη επειδή είναι ο καλύτερος στη γειτονιά. Αν λοιπόν θέλεις να κάνεις αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί, θα βρεις έναν που κάνει stand up για να κάνεις και το stand up. Αυτός μετά μπορεί να κάνει και ερωτήσεις. Δηλαδή ο stand up μπορεί να κάνει ερωτήσεις, οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να κάνουν stand up. Έχω αυτή την αίσθηση. Τα στελέχη των καναλιών όταν έχουν να κάνουν ένα show ή ένα τηλεπαιχνίδι για παράδειγμα, τον πρώτο που θα σκεφτούν είναι ο φίλος μου ο Φερεντίνος γιατί είναι πολύ καλός, αλλά δεν ρισκάρουν να κάνουν κάτι πρωτότυπο, κάτι νέο, γιατί άμα δεν πάει καλά θα φωνάξουν το στέλεχος του καναλιού και θα του πουν εσύ τον πρότεινες. Αν δεν πάει καλά ο Φερεντίνος θα πει το στέλεχος, ρε παιδιά τον Φερεντίνο έφερα. Θα σου πουν κάτι δεν πάει καλά στην εκπομπή, αφού ο Φερεντίνος είναι καλός. Τα στελέχη των καναλιών πρέπει να ρισκάρουν και να μην αισθάνονται αυτή την ευθυνοφοβία».