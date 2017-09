Το The Voice επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στον ΣΚΑΪ κρατώντας την ίδια ομάδα που πέρυσι κέρδισε τις εντυπώσεις. Ο Γιώργος Καπουτζίδης ετοιμάζεται να παρουσιάσει και πάλι το talent show και οι: Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας και Σάκης Ρουβάς να γυρίσουν τις καρέκλες τους για να διεκδικήσουν τους ταλαντούχους διαγωνιζόμενους.Το «The Voice of Greece» έρχεται για δεύτερη χρονιά στον ΣΚΑΙ! Ο μουσικός διαγωνισμός που κατέκτησε το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο, σε περισσότερες από 50 χώρες, επιστρέφει αυτό το Φθινόπωρο στον ΣΚΑΙ.Το show, που παρουσιάζει ο μοναδικός και ανεπανάληπτος Γιώργος Καπουτζίδης, το οποίο κλείνει τα μάτια στην εμφάνιση και ακούει μόνο τη φωνή, αναζητά και φέτος την καλύτερη φωνή της Ελλάδας.Οι τέσσερις εξαιρετικοί κριτές του «The Voice of Greece», σύντομα θα βρίσκονται στις θέσεις τους και σκοπεύουν και πάλι να διεκδικήσουν για τις ομάδες τους τις πιο ξεχωριστές φωνές της χώρας.Χιλιάδες αγόρια και κορίτσια από όλη τη χώρα, την Κύπρο και από οπουδήποτε στον κόσμο χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού είναι έτοιμα να ενθουσιάσουν με τις φωνές τους, να συγκινήσουν και να κάνουν την Έλενα Παπαρίζου, τον Πάνο Μουζουράκη, τον Κωστή Μαραβέγια και τον Σάκη Ρουβά, να γυρίσουν την καρέκλα τους και να φωνάξουν «Σε θέλω!».Έφτασε, λοιπόν, η στιγμή για όλους αυτούς με τις ξεχωριστές φωνές ν’ ανέβουν στη σκηνή, να εντυπωσιάσουν τόσο τους κριτές, όσο και τους τηλεθεατές με τη φωνή τους, να διεκδικήσουν ένα έπαθλο μεγάλης αξίας και να υπογράψουν το πρώτο συμβόλαιο τους με τη μεγαλύτερη ελληνική δισκογραφική εταιρεία!«The Voice of Greece». Τον Οκτώβριο στον ΣΚΑΙ. Γιατί και φέτος… ακούμε μόνο τη φωνή!