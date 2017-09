18:00:00 - 18:14:59 16,3 14,8 18:15:00 - 18:29:59 14,3 20,3

18:30:00 - 18:44:59 19,3 22,8 18:45:00 - 18:59:59 20,8 22,1

18:00-18:14 26,2 14,6 18:15-18:29 24,2 18,7 18:30-18:44 28,9 22,5 18:45-18:59 29,5 21,4

Με πολύ δυνατά ποσοστά τηλεθέασης έκανε χθες πρεμιέρα το νέο ιντριγκαδορικο παιχνίδι του ΑΝΤ1 STILL STANDING με την Μαρία Μπεκατώρου.Σε ένα πολύ ομορφο και προσεγμένο σκηνικό το τηλεπαιχνίδι βγήκε στον αέρα και κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά και τους τηλεθεατές .ΑναλυτικάΣυνολο κοινούΩΡΑ STILL DEALSTANDINGΣΥΝΟΛΟ 17,7 20Νεανικό κοινόΩΡΑ STILL DEALSTANDINGΣΥΝΟΛΟ 27,2 19,3*δεν ειναι οι καθαροι μέσοι όροι