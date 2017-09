Δύο πρωτοεμφανιζόμενες γυναίκες συγγραφείς περιλαμβάνονται στους έξι φιναλίστ για το φετινό λογοτεχνικό βραβείο Man Booker Prize. Οι φιναλίστ είναι τρεις γυναίκες και τρεις άνδρες, στους οποίους περιλαμβάνεται ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας Πολ Όστερ.Τα θέματα των βιβλίων που είναι υποψήφια για το φετινό βραβείο κυμαίνονται από τον αγώνα μιας οικογένειας που προσπαθεί να διατηρήσει την αυτάρκειά της στην αγροτική Αγγλία, μέχρι μια ερωτική ιστορία ανάμεσα σε δύο πρόσφυγες που διαφεύγουν από τον εμφύλιο πόλεμο.Είναι η τέταρτη χρονιά που βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 στερλινών, είναι ανοικτό σε συγγραφείς οποιασδήποτε εθνικότητας, καθώς ο κατάλογος των φιναλίστ αποτελείται από δύο Βρετανούς, έναν Βρετανοπακιστανό και τρεις Αμερικανούς συγγραφείς.Το «4321» του Αμερικανού Πολ Όστερ προσφέρει τέσσερις εκδοχές της ζωής ενός νεαρού άνδρα, ενώ το πρώτο μυθιστόρημα της επίσης Αμερικανίδας Έμιλι Φρίντλουντ, με τίτλο «History of wolves» (Ιστορία λύκων), είναι η αφήγηση της ενηλικίωσης μιας έφηβης, που αναζητεί ένα μέρος για να ανήκει.Το «Elmet», το πρώτο βιβλίο της Βρετανίδας Φιόνα Μόζλεϊ, αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα και των δύο παιδιών του, που χτίζουν το σπίτι τους και συγκρούονται με ιδιοκτήτες γης.Ο Βρετανοπακιστανός συγγραφέας Μοσχίν Χαμίντ περιλαμβάνεται στους φιναλίστ με το «Exit West», στο οποίο πρόσφυγες μπορούν να χρησιμοποιούν πόρτες, για να δραπετεύουν σε άλλα μέρη του κόσμου.Το πρώτο μυθιστόρημα του Τζορτζ Σόντερς, με τίτλο «Lincoln in the Bardo», αναφέρεται στον Αβραάμ Λίνκολν και στον θάνατο του 11χρονου γιου του, Γουίλι, στην αρχή του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου.Η Σκωτσέζα συγγραφέας Άλι Σμιθ περιλαμβάνεται για τέταρτη φορά στα φαβορί για το βραβείο, φέτος με το βιβλίο της «Autumn» (Φθινόπωρο), έναν στοχασμό πάνω στον χρόνο που περνά και τον κόσμο μας.naftemporiki