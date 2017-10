Μετά το Sex and the City 2, η φημολογία για την τρίτη ταινία ήταν έντονη, ωστόσο, η παρέα των «Κάρι», «Σαμάνθα», «Μιράντα» και «Σάρλοτ» είχαν ανάμικτες αντιδράσεις για να γυρίσουν μία ακόμη ταινίαΤελικά, «Sex and the City 3», δεν θα δούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες, καθώς τα γυρίσματα που θα ξεκινούσαν το Φθινόπωρο, ακυρώθηκαν.Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η αιτία για τη ματαίωση των σχεδίων για την τρίτη ταινία των περιπετειών της αγαπημένης τετράδας ήταν οι εξωφρενικές απαιτήσεις της «Σαμάνθα» - Kim Catrall.Η ηθοποιός με μήνυμά της στο Τwitter έδωσε τη δική της απάντηση γράφοντας ότι η «η μόνη της απαίτηση ήταν ότι δεν ήθελε να κάνει μία τρίτη ταινία»«Το μόνο που δεν ήθελα να κάνω είναι μία τρίτη ταινία. Κι αυτό το έχω πει από το 2016», έγραψε στο μήνυμά της η Kim Catrall.Μετά το Sex and the City 2, η φημολογία για την τρίτη ταινία ήταν έντονη. Όλα αυτά τα χρόνια, η Κάρι, Σαμάνθα, Μιράντα και Σάρλοτ είχαν ανάμικτες αντιδράσεις για να γυρίσουν μία ακόμη ταινία.Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, στο New York City Ballet Gala, είχε επιβεβαιώσει ότι δεν θα γυριστεί τρίτη ταινία Sex and the City. «Τελικά δεν θα το κάνουμε. Είμαι απογοητευμένη. Είχαμε αυτή την όμορφη, αστεία, συγκινητική και ευχάριστη ιστορία. Δεν είναι μόνο η απογοήτευση ότι δεν θα μπορέσουμε να πούμε τη νέα ιστορία μας, αλλά περισσότερο για αυτό το κοινό που επιζητούσε τόσο πολύ μία ακόμη ταινία», σημείωσε.protothema