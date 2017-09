«Dishing It Out»Η οικογένεια Καρντάσιανς έχει συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν υλικό από την καθημερινότητά τους, που δεν είχε προβληθεί ως τώρα. Παράλληλα, μοιράζονται μεταξύ τους τα αγαπημένα τους στιγμιότυπα, ενώ σχολιάζουν με διάφορους τρόπους πολλά από αυτά που βλέπουν…ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS, VΙΙΙΕπεισόδιο: 1«We're Having a Baby»Όλη η οικογένεια Καρντάσιανς χαίρεται με το νέο μωρό της Κόρτνεϊ, όμως η παράξενη αντίδραση της Κιμ τους κάνει όλους να αναρωτιούνται αν και αυτή αισθάνεται το ίδιο. Την ίδια στιγμή, η Κρις και ο Μπρους αναρωτιούνται αν θα ήταν καλύτερα ο Μπρους να αποκτήσει έναν δικό του προσωπικό χώρο…ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS, VΙΙΙΕπεισόδια: 2«Enough is Enough»Κάποιες φήμες που στρέφονται κατά της Κρις βρίσκονται ψηλά στην αντζέντα των ταμπλόιντς, αναγκάζοντας τις Κιμ, Κλόι και Κόρτνεϊ να πάρουν θέση για να τη βοηθήσουν. Παράλληλα, η Κιμ θα βοηθήσει και τον Ρομπ να χάσει κάποια παραπανίσια κιλά. Την ίδια στιγμή, ο Μπρους συζητά με τον Μπρόντυ κάποια θέματα που απασχολούν τον γιο του…ΠΕΜΠΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS, VΙΙΙΕπεισόδια: 3«Agree to Disagree»Καθώς επεξεργάζεται τις τελευταίες λεπτομέρειες του διαζυγίου της, η Κιμ μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο λόγω ξαφνικού προβλήματος υγείας. Στο μεταξύ, Κρις και Μπρους διαφωνούν για το αν πρέπει να έχουν όπλα μέσα στο σπίτι, αναγκάζοντας όλη την οικογένεια να πάρει θέση…ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS, VIΙΙΕπεισόδια: 4«Papa, Can You Hear Me?»Ο Σκοτ μαθαίνει ότι μια γυναίκα που πάσχει από καρκίνο, θέλει να τον δει. Την ίδια στιγμή, ο Μπρους πρέπει να πάρει αποφάσεις για την απώλεια βάρους που πρέπει να επιτύχει. Κι ενώ η Κλόι διευρύνει την οικογένεια με ένα νέο μέλος (ένα υπέροχο κουταβάκι), η Κρις ανησυχεί ότι υπάρχει κάποιος άγνωστος που την έχει βάλει στόχο και θέλει να της κάνει κακό…