Με τον έβδομο κύκλο του «Game of Thrones» να αποτελεί πλέον παρελθόν και τον όγδοο και τελευταίο να ξεκινά σύντομα γυρίσματα (έστω κι αν θα αργήσει να φτάσει στις οθόνες μας), το καστ της σειράς του HBO είχε επιτέλους την ευκαιρία να κάνει ένα διάλειμμα από τις δολοπλοκίες και τις θανάσιμες συμπλοκές του Γουέστερος.Και η μεγαλύτερη μηχανορράφος από όλους, η Σέρσεϊ Λάνιστερ (κατά κόσμον Λίνα Χίντι), αποφάσισε να αφήσει για λίγο τον Σιδερένιο Θρόνο και να ξεδώσει πρωταγωνιστώντας στο θεότρελο νέο βιντεοκλίπ των Kasabian για το τραγούδι τους «Ill Ray (The King)», από το άλμπουμ «For Crying Out Loud» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο.Στο βίντεο, η Βρετανίδα ηθοποιός αποφασίζει να αναστήσει τον Ριχάρδο τον 3ο σε ένα πάρκινγκ του Λέστερ, μέσα από μια εξωφρενική τελετή, για να περιπλανηθεί στη συνέχεια μαζί του στους δρόμους και τις pub της πόλης. Φυσικά, το βίντεο είναι σαφής αναφορά στην πραγματική ανακάλυψη και εκσκαφή του σκελετού του Ριχάρδου του 3ου, σε ένα πάρκινγκ της βρετανικής πόλης, το 2012.Το βίντεο σκηνοθετεί ο αρραβωνιαστικός της Χίντι, Νταν Κέινταν, και μπορείτε να το δείτε παρακάτω.flix