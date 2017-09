Σε αγώνα δρόμου βρίσκεται αυτή την περίοδο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο γνωστός παρουσιαστής πραγματοποιεί εντατικά γυρίσματα σε όλη την Ελλάδα για την ταξιδιωτική - μαγερική εκπομπή "My way" με τον Έκτορα Μποτρίνι. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα μέσα στον Οκτώβριο και οι προβολές θα διαρκούν μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη.Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του tvnea.com, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα αναχωρήσει για τις Φιλιππίνες για λογαριασμό του "Nomads" την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 27 του ίδιου μήνα θα ταξιδέψουν και οι 21 παίκτες. Αντιλαμβάνεστε πως ο παρουσιαστής έχει μόνο 5 μέρες για να ολοκληρώσει τα γυρίσματα του "My way".Πάντως, οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχει εγκατασταθεί στις Φιλιππίνες μία ομάδα τεχνικών και ανθρώπων της παραγωγής, ώστε να κάνουν τις πρώτες προετοιμασίες.