Το Φεστιβάλ Animasyros σβήνει φέτος δέκα κεράκια και το γιορτάζει με ακόμη περισσότερα animations και αφιερώματα. Από σήμερα έως την 1η Οκτωβρίου, η Ερμούπολη της Σύρου φιλοξενεί ένα συναρπαστικό πρόγραμμα προβολών και ένα παράλληλο μπουκέτο εκδηλώσεων.Με περισσότερες από 200 ταινίες από περισσότερες από 30 χώρες σε 4 διαγωνιστικά προγράμματα (Διεθνές, TV & Commissioned Films, Μεγάλου Μήκους- Βραβείο Κοινού, Φοιτητικό Διαγωνιστικό), 3 πανοράματα (Διεθνές, Φοιτητικό & Ελληνικό), ειδικές προβολές και αφιερώματα, το Animasyros 10 αναδεικνύει το συναρπαστικό παρόν και το δυναμικό μέλλον της παγκόσμιας animation σκηνής.Τελετή έναρξης στο ιστορικό Θέατρο ΑπόλλωνΠρος τιμήν των 10 χρόνων του Φεστιβάλ και στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης δημιουργικής συνεργασίας, στην τελετή έναρξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, στις 9 το βράδυ, η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) θα παρουσιάσει ένα γκαλά όπερας στο ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Ερμούπολης. Στο γκαλά θα συμμετάσχουν οι μονωδοί της ΕΛΣ Βασιλική Καραγιάννη, Ελένη Βουδουράκη και Γιάννης Χριστόπουλος, ενώ η βραδιά θα κλείσει με την προβολή ταινιών animation με θέμα την όπερα.ΤαινίεςΣτο Διεθνές Διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, για πρώτη φορά, συναντάμε δυο ελληνικές ταινίες, το υπερρεαλιστικό «Αίνιγμα» των Άρη Φατούρου και Αντώνη Ντούσια, εμπνευσμένο από το έργο του σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου Θεόδωρου Πανταλέων, και τη βραβευμένη «Εθνοφοβία» του Γιάννη Ζιόγκα.Άλλες πολύ ενδιαφέρουσες μεγάλου μήκους επιλογές αποτελούν ταινίες όπως το «Nighthawk» της πρωτοπόρου animator Spela Cadez, μια αλληγορική αστυνομική περιπέτεια με πρωταγωνιστές ασβούς, το τρυφερό «La grande histoire d’un petit trait» του Antoine Robert, το πολιτικό «Nothing Happens» των Michelle & Uri Kran, βραβευμένο στο Annecy, και το κυπριακό «La Soupe» του Νίκου Σύννου.Στην κατηγορία ταινιών μεγάλου μήκους -που θα διεκδικήσουν το Βραβείο Κοινού- το «My Entire Highschool Sinking Into the Sea» του Dash Shaw θα προβληθεί από κοινού τόσο στη Σύρο όσο και στο πλαίσιο των 23ων Νυχτών Πρεμιέρας της Αθήνας. Έπειτα από έναν ισχυρό σεισμό, ένα σχολείο ξεκολλάει από τη στεριά και αρχίζει να πλέει στον Ειρηνικό Ωκεανό. Οι Σούζαν Σάραντον, Λίνα Ντάναμ, Τζέισον Σουόρτσμαν, Τζον Κάμερον Μίτσελ, δανείζουν τις φωνές τους σε ένα υπέροχα ζωγραφισμένο ενήλικο καρτούν-αλληγορία για τη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία.Την ψήφο του κοινού θα διεκδικήσουν, επίσης, το «The Man who knew 75 Languages», η πραγματική ιστορία του σπουδαίου Γερμανού γλωσσολόγου, ποιητή και ακτιβιστή του 19ου αιώνα, Georg Sauerwein, ειπωμένη από τους Anne Magnussen και Pawel Debski, το «Revengeance», μια αναρχική κωμική περιπέτεια σκηνοθετημένη από τον βετεράνο Bill Plympton και τον underground σκιτσογράφο Jim Lujan.Τιμώμενες χώρες του φετινού Φεστιβάλ είναι το Λουξεμβούργο, που εκπροσωπείται ποικιλοτρόπως στο πρόγραμμα μέσα από μια σειρά ειδικών προβολών και παρουσιάσεων, και η Βραζιλία, που γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια σπουδαίας ιστορίας της στο animation.Τέλος, την Κυριακή 1η Οκτωβρίου, αμέσως μετά την τελετή λήξης, ο συνθέτης, περφόρμερ και πολυοργανίστας Theodore θα προσφέρει στο κοινό τού Φεστιβάλ ένα μοναδικό οπτικοακουστικό θέαμα, απόλυτα προσαρμοσμένο στον χαρακτήρα και την ταυτότητα του Animasyros, στο Δημαρχείο Ερμούπολης. Με σεβασμό προς την ιστορικότητα του κτηρίου, ο Theodore, σε συνεργασία με την ομάδα καταξιωμένων επαγγελματιών που τον πλαισιώνει, θα παρουσιάσει ένα ειδικά διαμορφωμένο light installation, το οποίο, σε συνδυασμό με το στήσιμο φώτων και ήχου, αποσκοπεί στην ανάδειξη της εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής του έργου του Ερνέστου Τσίλλερ, καθώς το παλιό και το κλασικό θα συναντήσουν το καινούριο και το μοντέρνο σε έναν ιδανικό αποχαιρετισμό του Animasyros.