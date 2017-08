Υποτίθεται ότι το νέο εξώφυλλο και η συνέντευξη που συνόδευε την εντυπωσιακή φωτογράφηση της Αντζελίνα Τζολί στο τεύχος Σεπτεμβρίου του Vanity Fair θα ήταν η μεγάλη της επιστροφή και ίσως η δικαίωση της μετά το διαζύγιο από τον Μπραντ Πιτ. Δεν συνέβη ακριβώς έτσι.Μετά τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης της το αναγνωστικό κοινό του περιοδικού ενοχλήθηκε από την "συλλέκτρια παιδιών" Τζολί αλλά τα media ενοχλήθηκαν ακόμη περισσότερο από όλα όσα αποκάλυψε η συντάκτρια του άρθρου για τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στο casting της νέας σκηνοθετικής της απόπειρας, "First They Killed My Father".Στο δημοσίευμα του Vanity Fair τονίζεται ότι οι διευθυντές κάστινγκ της ταινίας τοποθετούσαν χρήματα μπροστά σε παιδιά από "ορφανοτροφεία και σχολεία των φτωχογειτονιών και τσίρκο" και τους ρωτούσαν τί χρειάζονταν.Στη συνέχεια τα έπαιρναν πίσω για να προκαλέσουν αντίδραση και έτσι αποφάσιζαν ποιό από αυτά βγάζει το "απαιτούμενο συναίσθημα για να καταγραφεί στην οθόνη".Η Srey Moch Sareum, το κορίτσι που κέρδισε τελικά τον ρόλο της Loung Ung, της συγγραφέως του βιβλίου, στο οποίο βασίστηκε η ταινία, ήταν πολύ συναισθηματική κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας της, λέγοντας ότι τα χρήματα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για να πληρώσει η οικογένειά της την κηδεία του παππού της.Οι τακτικές -εύλογα- έχουν προκαλέσει αρνητικά σχόλια και πολλοί επισημαίνουν ότι οι μέθοδοι ακρόασης ήταν άσκοπα σκληρές.Τώρα η ηθοποιός και σκηνοθέτης, Αντζελίνα Τζολί διαψεύδει το δημοσίευμα στο Vanity Fair με ανακοίνωσή. Σε αυτή απαντάει στις επικρίσεις σχετικά με την ακρόαση τονίζοντας το δημοσίευμα είναι αποσπασματικό.Ελήφθη κάθε μέτρο για να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια, την άνεση και υγεία των παιδιών στην ταινία, ξεκινώντας από τις ακροάσεις μέχρι την παραγωγή. Γονείς, κηδεμόνες και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια των ακροάσεων" ανέφερε. "Οι τακτικές στην audition ήταν ένας αυτοσχεδιασμός βασισμένος σε μια σκηνή από την ταινία" ανέφερε η Τζολί, προσθέτοντας ότι δεν αφαιρέθηκαν χρήματα από τα παιδιά. "Είμαι αναστατωμένη επειδή μία άσκηση υποκριτικής σε έναν αυτοσχεδιασμό από μια πραγματική σκηνή της ταινίας γράφτηκε σαν να ήταν ένα πραγματικό σενάριο" δήλωσε. "Ο ισχυρισμός ότι αληθινά χρήματα αφαιρέθηκαν από παιδιά κατά τη διάρκεια της ακρόασης είναι ψευδής και προκαλεί αναστάτωση. Θα ήμουν εξοργισμένη αν αυτό είχε συμβεί".Η ταινία του Netflix βασίζεται στα απομνημονεύματα της Loung Ung, γεννημένης στην Καμπότζη, Αμερικανίδας ακτιβίστριας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2000 περιγράφονται οι συστηματικές δολοφονίες από τους Ερυθρούς Χμερ δύο εκατομμυρίων κατοίκων της Καμπότζης στα τέλη της δεκαετίας του '70.Η συγγραφέας φέρεται να έπαιξε το παιχνίδι με τα χρήματα, όταν πιάστηκε από τους Ερυθρούς Χμερ να κλέβει.Στο δημοσίευμα του Vanity Fair αναφέρεται ότι τα παιδιά γνώριζαν τη διαδικασία στη διάρκεια της ακρόασης, ωστόσο υπήρξαν πολλές αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Εργαζόμενοι στην ταινία υποστήριξαν ότι τα παιδιά ήταν ενήμερα ότι πρόκειται για αυτοσχέδιο παιχνίδι στο πλαίσιο της ακρόασης.Πηγή: Cnn,gr