Το tvnea επικοινώνησε με ανθρώπους του SKAI και μας ενημέρωσαν πως το συγκεκριμένο project παραμένει στα σχέδια του καναλιού και μάλιστα ότι ο προγραμματισμός το τοποθετεί στη ζώνη 5 με 7.





Ακόμα βέβαια για τη θέση της παρουσιάστριας όλα είναι ανοιχτά και δεν υπάρχει καμία απόφαση...

Η είδηση πως η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα αναλάβει νέα μεσημεριανή ζωντανή εκπομπή στη ζώνη στον ΣΚΑΙ και το ότι δεν θα παρουσιάσει το "My style rocks",ενδεχομένως να δημιούργησε σε πολλούς την αίσθηση πως το ριάλιτι μόδας παγώνει,όπως συνέβη και με το "My man can".