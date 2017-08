Τα ωραιότερα τραγούδια και οι ταινίες που αγαπήσαμε στην οικογενειακή παράσταση της χρονιάς!Ακούγονται τραγούδια στα Ελληνικά από τις ταινίες:Ψυχρά κι Ανάποδα, Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, Αλαντίν, Η Πεντάμορφη και το Τέρας, Η Μικρή Γοργόνα κ.α.6, 7 και 8 ΟκτωβρίουΤΑΕΚΒΟΝΤΟ (Κλειστό Π. Φαλήρου)Τραγουδούν (αλφαβητικά):Demy, Νάντια Κοντογεώργη, Μέμος Μπεγνής, Παναγιώτης ΠετράκηςΤην 70μελή Συμφωνική Ορχήστρα του Μίσκολτς της Ουγγαρίας διευθύνει ο Αλέξιος ΠρίφτηςΤο μαγικό soundtrack των ταινιών της Disney ζωντανεύει στη σκηνή του Tae Kwon Do σ’ ένα φαντασμαγορικό θέαμα, που παντρεύει τις πιο αγαπημένες ταινίες κινουμένων σχεδίων με τη συμφωνική μουσική!Στις 6, 7 και 8 Οκτωβρίου, μελωδίες και τραγούδια που λατρεύτηκαν από μικρούς και μεγάλους ερμηνεύονται ζωντανά στα Ελληνικά από τέσσερις καταξιωμένους τραγουδιστές και ηθοποιούς της χώρας μας, με παράλληλη προβολή σκηνών από τις κλασικές ταινίες της Disney σε μια τεράστια οθόνη. Η υπέροχη μουσική παρουσιάζεται ζωντανά από την 70μελή Συμφωνική Ορχήστρα του Μίσκολτς –μια από τις κορυφαίες ουγγρικές ορχήστρες– σε μια γιορτή μουσικής και κινηματογράφου.Υπό την μπαγκέτα του μαέστρου Αλέξιου Πρίφτη, η Ορχήστρα του Μίσκολτς, μαζί με τις φωνές της Demy, της Νάντιας Κοντογεώργη, του Μέμου Μπεγνή και του Παναγιώτη Πετράκη, αποδίδει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Disney, βραβευμένες με Όσκαρ ή με άλλες διακρίσεις: από τα διαχρονικά μουσικά θέματα της Μικρής γοργόνας, του Αλαντίν και του Βασιλιά των λιονταριών ως τα σύγχρονα hit των Πειρατών της Καραϊβικής και του Ψυχρά κι ανάποδα, το Disney in concert είναι ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που ταξιδεύει γονείς και παιδιά σ’ έναν παραμυθένιο κόσμο, αποτελώντας ταυτόχρονα ιδανική ευκαιρία να μυηθούν οι μικροί θεατές στον πλούτο της συμφωνικής μουσικής.Στη συναυλία ακούγονται τραγούδια όπως το «Tα ξεχνώ» (από την ταινία «Ψυχρά κι ανάποδα»), «Ο Κύκλος Ζωής» και το «Θε να γίνω εγώ βασιλιάς» (από τον «Βασιλιά των Λιονταριών»), το «Γλυκιά Ζωή» (από τον «Αλαντίν»), «Λιχουδιές» και «Έτσι είναι η ζωή» (από την ταινία «Πεντάμορφη και το Τέρας»), το «Μες το βυθό» (από τη «Μικρή Γοργόνα») και πολλά άλλα από τις ταινίες της Disney που λατρέψαμε!Αναμφίβολα η πιο απολαυστική πρόταση οικογενειακής ψυχαγωγίας, το Disney in concert φέρνει στο Tae Kwon Do τη μαγεία της Disney και της συμφωνικής μουσικής, από τις 6 ως τις 8 Οκτωβρίου: Μην το χάσετε!Το Disney in concert στον κόσμο και στην ΕλλάδαΑπό το 2010 το Disney in concert έχει παρουσιαστεί περισσότερες από 150 φορές στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες σε συνεργασία με σπουδαίες ορχήστρες, συναρπάζοντας ακροατήρια όλων των ηλικιών, μιας και κάθε γενιά έχει τη δική της αγαπημένη ταινία της Disney. Ανάμεσα στις ορχήστρες που έντυσαν με το ταλέντο τους τις κλασικές μελωδίες ξεχωρίζουν η πολυβραβευμένη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο (15 βραβεία Grammy κι ένα Emmy), η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουάσιγκτον και η Συμφωνική Ορχήστρα του Φοίνιξ.Στην Ελλάδα Disney in concert πρωτοπαρουσιάστηκε το 2012 στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη με τη σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ (στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας) και της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης (στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης), σημειώνοντας συνεχείς sold out παραστάσεις!Η φετινή, ολοκαίνουργια συνάντηση του Disney in concert με τους Έλληνες φίλους του σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η μαγεία της μουσικής και των εικόνων περιλαμβάνει όχι μόνο μουσική, αλλά και τραγούδια της Disney που ερμηνεύουν –μεταγλωττισμένα στα ελληνικά– οι τέσσερις αγαπημένοι τραγουδιστές.Η Συμφωνική Ορχήστρα του Μίσκολτς: μια από τις πιο φημισμένες ουγγρικές ορχήστρες παίζει Disney!Με ιστορία που αρχίζει από τα μέσα του 19ου αιώνα, η Συμφωνική Ορχήστρα του Μίσκολτς (Miskolci Szimfonikus Zenekar) είναι μια από τις κορυφαίες ορχήστρες της Ουγγαρίας. Από την έδρα της στο μέγαρο του Εθνικού Θεάτρου της πόλης Μίσκολτς στη βόρεια Ουγγαρία, η Ορχήστρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα μουσικά δρώμενα της πατρίδας της, ενώ η φήμη της απλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Σπουδαίοι μαέστροι και σολίστ, όπως οι Oliver von Dohnányi και Kobayashi Ken-Ichiro, έχουν συμπράξει με τους μουσικούς της, ενώ το 2009 τιμήθηκε με το Diapason d’Or για την ηχογράφηση του συμφωνικού ποιήματος Toldi του Leó Weiner. Από το 2014, υπό την καθοδήγηση του Tamás Gál, πρώην επικεφαλής της Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας της περίφημης Μουσικής Ακαδημίας «Ferenc Lizst», η Ορχήστρα δίνει ογδόντα και πλέον συναυλίες τον χρόνο, ανανεώνοντας το προφίλ της (π.χ. παίζοντας με τζαζ σύνολα) και προσεγγίζοντας νέα, δυναμικά ακροατήρια.Disney in concert:Magical music from the movies6, 7 και 8 ΟκτωβρίουΓήπεδο Tae Kwon DoΕρμηνεύει η 70μελής Συμφωνική Ορχήστρα του ΜίσκολτςΜουσική διδασκαλία και διεύθυνση ορχήστρας: Αλέξιος ΠρίφτηςΤραγουδιστές: Demy, Νάντια Κοντογεώργη, Μέμος Μπεγνής, Παναγιώτης Πετράκης