Στο βίντεο ο αειθαλής Mr Culture Club ερμηνεύει το Do You Really Want To Hurt MeO Βρετανός ποπ σταρ Boy George, με το χαρακτηριστικό καπέλο και το eye liner που έκανε θραύση στα 80s, βρέθηκε στο νησί των Ανέμων προκειμένου να τραγουδήσει σε πριβέ πάρτι γενεθλίων στο seaside restaurant Hippie Fish στον Άγιο Ιωάννη.Η λίστα των καλεσμένων περιλάμβανε ονόματα μόνο VIP. To Mykonos Live TV ήταν το κανάλι που εξασφάλισε πλάνα από την εκδήλωση. Στο βίντεο ο αειθαλής Mr Culture Club ερμηνεύει το Do You Really Want To Hurt Me, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του!