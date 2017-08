Ο Γιώργος Καπουτζίδης σε… τριπλό ρόλο. Σεναριογράφος, σκηνοθέτης και… παρουσιαστής. Και όχι μόνο αυτό. Θα μοιράσει τον χρόνο του ανάμεσα σε δυο κανάλια. Τον ΣΚΑΪ και το Star.Στον μεν ΣΚΑΪ θα αναλάβει την παρουσίαση του The Voice για μια ακόμα χρονιά, ενώ με το Star συζητά να κάνει μια διασκευή του ουκρανικού σατιρικού σίριαλ, «Servant of the people» (ο υπηρέτης του λαού). Ο ηθοποιός είδε κάποια επεισόδια της σειράς και ενθουσιάστηκε.Ο «Υπηρέτης του λαού» περιγράφει την ιστορία ενός ανθρώπου που από απλός δάσκαλος γίνεται… Πρωθυπουργός. Η σειρά αναμένεται να βγει στον αέρα τον Φεβρουάριο του 2018 όταν και θα έχει τελειώσει ο Καπουτζίδης τις υποχρεώσεις του με το The Voice.gossip-tv.gr