Επιστρέφει στην τηλεόραση έπειτα από τρία χρόνια συνειδητής αποχής για να κάνει έναν κόντρα ρόλο. Η Μυριέλλα Κουρεντή, που το καλοκαίρι του 2014 αναδείχτηκε μεγάλη νικήτρια στο show του Mega «Just the Two of Us», θα είναι από τον Οκτώβριο η κακιά της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1 «Παρθένα Ζωή».

Μιλώντας στην

«Espresso»

, η όμορφη ηθοποιός αποκάλυψε ότι έπειτα από τη νίκη της στο show ταλέντων ήταν πολλές οι προτάσεις που δέχτηκε από τους ιθύνοντες διάφορων καναλιών, οι οποίοι επιθυμούσαν να την αξιοποιήσουν στις παραγωγές τους. Η ίδια, ωστόσο, προτίμησε να απέχει από τη μικρή οθόνη και να ασχοληθεί με το τραγούδι και το θέατρο. Μάλιστα, οι εμφανίσεις της σε μουσική σκηνή του κέντρου της Αθήνας απέσπασαν καλές κριτικές και εκείνη ένιωσε να πατάει πιο γερά στα πόδια της.

Στη φετινή πρόταση που της έκανε ο σκηνοθέτης της «Παρθένας Ζωής» Πιέρρος Ανδρακάκος, όμως, δεν μπόρεσε να πει «όχι». Οι δυο τους είχαν κουβεντιάσει το ενδεχόμενο συνεργασίας και παλιότερα, στο σίριαλ «Βασιλιάδες», αλλά ένα μεταπτυχιακό στην υποκριτική που αποφάσισε να κάνει τότε η Μυριέλλα στην Αγγλία είχε ακυρώσει τα σχέδιά τους. Ολα είναι θέμα timing στην τηλεόραση και την τέχνη γενικότερα. Για την Κουρεντή και τον Ανδρακάκο, λοιπόν, το σωστό timing ήρθε φέτος. Η ίδια δίστασε πάλι -στην αρχή- να πάρει την απόφαση να δώσει σάρκα και οστά σε μια τόσο κακιά ηρωίδα, ωστόσο ο σκηνοθέτης μαζί με τον διευθυντή προγράμματος του ΑΝΤ1 Γιάννη Λάτσιο και τον τηλεοπτικό παραγωγό Γιάννη Καραγιάννη την έπεισε ν' αποδεχτεί την πρότασή τους.

«Το να βρίσκεις μέσα στην οικονομική κρίση στην τηλεοπτική αγορά ανθρώπους ακέραιους και σίγουρους γι' αυτό που κάνουν είναι κάτι υπέροχο. Οι κύριοι Λάτσιος, Καραγιάννης και Ανδρακάκος μού έβγαλαν το συναίσθημα πως θα με προσέξουν και θα μου φερθούν πολύ καλά. Ετσι είπα το μεγάλο “ναι”, έπειτα από τρία χρόνια απουσίας από το γυαλί. Πρόσφατα πήρα στα χέρια μου τα σενάρια με τον ρόλο της Μαρίνας, της γυναίκας του Αρη (Αποστόλης Τότσικας), στην “Παρθένα Ζωή”. Μπορεί να μην το πιστέψετε, αλλά αυτό το πλουσιοκόριτσο, αυτό το κακομαθημένο παιδί του μπαμπά (Δάνης Κατρανίδης), προσπάθησα να το δικαιολογήσω. Η “Μαρίνα” είναι ένας χαρακτήρας που φτιάχτηκε από το περιβάλλον της. Οι συνθήκες που μεγάλωσε την έκαναν εγωίστρια. Γι' αυτό θα κάνει τα πάντα να κρατήσει τον γάμο της και το σπίτι της, δημιουργώντας μεγάλες ίντριγκες. Κανείς δεν γεννιέται κακός» αναφέρει η Μυριέλλα.

Και συνεχίζει, μιλώντας για τα χρόνια της τηλεοπτικής απουσίας της: «Πραγματικά, ως άνθρωπος είμαι ένα πολύ απλό παιδί. Με όλη αυτήν τη δημοσιότητα του μουσικού σόου πριν από τρία χρόνια τρόμαξα, γιατί η αναγνωρισιμότητα δεν ήταν ο στόχος μου».

Οσο για τα θεατρικά της σχέδια, η Μυριέλλα θα πρωταγωνιστήσει τη νέα σεζόν σε δύο έργα στη θεατρική σκηνή Vault του Δημήτρη Καρατζιά.

