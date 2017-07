Συγκινημένος ο Πάνος Μεταξόπουλος, τα έβαλε με μέρος του κοινού που βρέθηκε στο πλατό για τον τελικό του So you think you can dance.

Όταν η Δούκισσα Νομικού ανακοίνωσε την αποχώρηση της Δέσποινας Λαγουδάκη, από το κοινό ακούστηκαν πολλές αποδοκιμασίες και πολλές άσχημες εκφράσεις από ανθρώπους που θεώρησαν πως το αποτέλεσμα ήταν άδικο και όχι αυτό που έπρεπε.





Ο Πάνος Μεταξόπουλος αναφέρθηκε στις αντιδράσεις αυτές λέγοντας πως θα πρέπει να χειροκροτούν όλοι μαζί όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο show και ότι όλα τα παιδιά αξίζουν να είναι εκεί που είναι.





Δείτε το βίντεο που ακολουθεί λίγο πιο κάτω με την αντίδρασή του.