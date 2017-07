Ένα βήμα πριν τον ημιτελικό είχαμε την αποχώρηση από το So you think you can dance.

Στο στάδιο αυτό είχανε μείνει οκτώ παίκτες οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Ανέβηκαν στην σκηνή και ο καθένας τους ξεχωριστά προσπάθησε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό και να πείσει τόσο την κριτική επιτροπή, όσο και το κοινό που παρακολουθούσε το show από την τηλεόρασή του.





Δύσκολη ήταν και αυτή η προσπάθεια των παικτών σε ένα ακόμα live. Κάποιοι τα πήγαν πολύ καλά και κάποιοι άλλοι όχι. Τι αποφάσισε η κριτική επιτροπή; Τι το κοινό;

Ποιοι παίκτες αποχώρησαν; Το κοινό έδιωξε με την ψήφο του την Αρετή Νότη. Οι κριτές αποφάσισαν να φύγει π Αλέξανδρος Ponomarov.





