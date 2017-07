Το So you think you can dance μετά από ένα μεγάλο ταξίδι μηνών, έφτασε στο τέλος του.Περάσανε πολλοί και καλοί χορευτές από την σκηνή του show. Σταδιακά με τις αποχωρήσεις που είχαμε κάθε εβδομάδα έμεναν όλο και λιγότεροι. Έτσι φτάσαμε να έχουμε την τελική τετράδα του talent show.Παρασκευάς Θεοδοσίου, Νεφέλη Θεοδότου, Δέσποινα Λαγουδάκη και Εύα Σωμαρακάκη ήταν οι final four και αυτοί που διεκδίκησαν το μεγάλο έπαθλο.Ποιον ψήφισε το κοινό; Ποιος τελικά είναι ο νικητής του So you think you can dance; Το κοινό ψήφισε και αποφάσισε να δώσει την νίκη στην Εύα Σομαρακάκη.