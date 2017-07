-Τι σημαίνει για εσάς χορός και προτιμάτε τον τίτλο του χορευτή ή του δασκάλου χορού;

-Τι θα αλλάζατε στον Πάνο;

Ο Πάνος Μεταξόπουλος μίλησε για τη σχέση το με τον χορό και για τα λάθη του.Εμένα η σχέση μου με το χορό ξεκίνησε πολύ παράξενα. Η μία σταγόνα έγινε χείμαρρος και μετά θάλασσα. Τόσο έντονα μπήκε στη ζωή μου και δεν μπορούσα να δω τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό. Δεν μπορώ να σου πω ότι ο χορός για μένα είναι το παν. Εγώ όταν χορεύω και ανοίγω τα χέρια μου νιώθω εσωτερικά ότι αγκαλιάζω όλο τον κόσμο και οποιαδήποτε μουσική και να ακούσω δεν θα είναι ποτέ πιο δυνατή από αυτή που χτυπάει η καρδιά μου. Αυτή ακούω και πάνω σε αυτό το ρυθμό χορεύω. Οφείλω πολλά σε αυτή την τέχνη για αυτό που είμαι σαν Πάνος. Μέχρι προσφάτως που χόρεψα στη σκηνή του so you think you can dance, είχα να χορέψω πάνω από δέκα χρόνια παρ’ όλα αυτά η ψυχή μου χορεύει. Νιώθω χορευτής. Δάσκαλος είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν θα αποδεχτώ τον όρο γιατί θέλω πολλά ψωμιά για να τον κερδίσω. Οπότε κρατάω τον όρο χορευτής που μέσα από τα δικά μου βιώματα προσπαθώ να μεταδώσω στα παιδιά τις δικές μου εμπειρίες. Εύχομαι κάποια στιγμή να νιώσω δάσκαλος, θα είναι ωραίο συναίσθημα να βλέπεις να δημιουργείς μέσα από τα παιδιά και αυτά που εσύ δεν κατάφερες να κάνεις να τα καταφέρνει ο άλλος μέσα από εσένα. Εγώ θέλω μέσα από το μαθητή να γίνομαι εγώ καλύτερος – να εξελίσσομαι γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι καλύτεροι από εμάς.Επειδή τώρα προσπαθώ να με ξαναβρώ γενικότερα, είναι η στιγμή που κοιτάω στο παρελθόν, αναθεωρώ πράγματα, τα σωστά και τα λάθη μου, αν έχω κάτι άλλο να πω αυτό που θα άλλαζα θα ήταν η αναποφασιστικότητά μου. Επειδή είμαι τελειομανής αν κάτι δεν είναι τέλειο δεν το κάνω και δεν δίνω τη δυνατότητα λάθους στον εαυτό μου. Νομίζω το επόμενό μου βήμα είναι να δώσω στον εαυτό μου το δικαίωμα να κάνω λάθος.Πηγή: Το καρφί