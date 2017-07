Ο 78χρονος αστέρας της κάντρι μουσικής, Κένι Ρότζερς, σχεδιάζει μία τελευταία αποχαιρετιστήρια εμφάνιση με τη σπουδαιότερη τραγουδίστρια του είδους, Ντόλι Πάρτον, σε συναυλία στο Νάσβιλ, με την οποία θα γιορτάσει τα 60 χρόνια καριέρας.Ο Ρότζερς, ο οποίος είναι στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της παγκόσμιας περιοδείας του, δήλωσε ότι, μαζί τους, στη συναυλία που θα φιλοξενηθεί στις 25 Οκτωβρίου, στο Bridgestone Arena, θα είναι οι Little Big Town, Alison Krauss και The Flaming Lips.Οι Ρότζερς και Πάρτον, οι οποίοι, το 1983, έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία με το «Islands in the stream», είναι φίλοι εδώ και πάνω από 30 χρόνια.«Θα είναι μία συγκλονιστική εμπειρία να είμαστε και πάλι μαζί στη σκηνή για μία τελευταία φορά» ανέφερε ο Κένι Ρότζερς.«Καθώς κλείνω αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου, θα είναι ένας αξέχαστος τρόπος να γιορτάσω με τους ταλαντούχους φίλους μου» δήλωσε ο βραβευμένος με τρία Γκράμι τραγουδιστής.«Θα είναι μια υπέροχη νύχτα και θα είμαι περήφανος για αυτό. Είναι περισσότερο για μένα, για να πω ευχαριστώ και να πω αντίο σε αυτούς τους ανθρώπους από το να πουν εκείνοι ευχαριστώ σε μένα» δήλωσε ο Ρότζερς.naftemporiki.gr