Ποια παίκτρια αποθέωσε ο Ιβάν Σβιτάιλο; Για ποια αποκάλυψε ότι θα ήθελε να είναι η νικήτρια του So you think you can dance;Στη σκηνή του talent show ανέβηκε η Μαριάννα. Μετά την χορογραφία της, ήρθε η στιγμή να την κρίνουν οι κριτές του show. Όταν έφτασε η ώρα του Ιβάν Σβιτάιλο να την κρίνει, της είπε ότι είναι η αγαπημένη του χορεύτρια στο show, ότι θεωρεί πως είναι εκείνη που πρέπει να κερδίσει το show και πως την... αγαπά.Δείτε το βίντεο που ακολουθεί: