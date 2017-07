Ατύχημα σημειώθηκε στα γυρίσματα της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «The Walking Dead», με θύμα τον κασκαντέρ Τζον Μπερνέκερ.Σύμφωνα με το περιοδικό Page Six, ο Μπερνέκερ τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ύστερα από πτώση σε τσιμεντένιο δάπεδο από ύψος περίπου 10 μέτρων.Ο νεαρός κασκαντέρ μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο της Ατλάντα, όπου νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο Μπερνέκερ έχει συμμετάσχει σε επικίνδυνες σκηνές των ταινιών «Τρέξε», «The Fate of the Furious» και «Αγώνες Πείνας - Επανάσταση, μέρος 2ο».