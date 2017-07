Μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ως μητέρα έζησε η Τατιάνα Στεφανίδου. Ο γιος της, Νικόλας αποφοίτησε από το Λύκειο και τώρα, όπως η ίδια η παρουσιάστρια έγραψε, ξεκινά μια νέα ζωή για εκείνον.Φορώντας ένα σικ σύνολο, παρέα με τον άντρα της, Νίκο Ευαγγελάτο, βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο πάρτι της αποφοίτησης. Η ίδια μάλιστα θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια φωτογραφία από την χθεσινή βραδιά. «Commencement night! The journey doesn't start at the beginning, it begins at the end!».