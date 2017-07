Η τραγουδίστρια και χορογράφος....

.... Courtney Parker, η οποία φέτος συμμετέχει στο So you think you can dance, μιλά στη Γωγώ Θωμά και στο περιοδικό People για το αν ένιωσε ποτέ ρατσισμό και εκείνη μεταφέρει το σοκ που βίωσε το πρώτο διάστημα στην Ελλάδα.





«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχα ήταν η αντιμετώπιση από άγνωστους άντρες στο δρόμο. Μου έκαναν προσβλητικά σχόλια θεωρώντας πως είμαι ιερόδουλη. Τα άκουγα, αλλά τότε δεν καταλάβαινα τι έλεγαν. Οι φίλοι μου προσπαθούσαν να μου εξηγήσουν. Έπαθα σοκ γιατί τίποτα πάνω μου δεν παρέπεμπε σε κάτι τέτοιο. Αργότερα κάποιοι σχολίαζαν το λόγο που ένας Έλληνας επιλέγει να κάνει σχέση με μια μαύρη γυναίκα, με αφορμή τη σχέση μου. Με πείραξαν πολύ κάποια σχόλια που έβλεπα στο Youtube. Τώρα αποφεύγω να διαβάζω τι γράφεται για μένα. Ξέρω ποια είναι η ζωή μου, οι σχέσεις μου και όλα όσα με αφορούν. Έχω πολύ μικρό κύκλο φίλων και οτιδήποτε λέγεται έξω από αυτόν δεν με απασχολεί» αναφέρει η Courtney Parker.