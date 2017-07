Συλλογή με προσωπικά αντικείμενα της Βίβιαν Λι, της βρετανίδας ηθοποιού που υποδύθηκε τη Σκάρλετ Ο’ Χάρα στην ταινία Όσα παίρνει ο άνεμος (Gone With The Wind) θα πουληθούν το φθινόπωρο σε δημοπρασία στο Λονδίνο.Κοσμήματα, ρούχα, έργα ζωγραφικής και αξεσουάρ της ηθοποιού δημοπρατούνται από τον οίκο Sotheby's στις 26 Σεπτεμβρίου. Περίπου 250 αντικείμενα θα συμπεριληφθούν στη δημοπρασία και η τιμή τους αναμένεται να φθάσει τα 128.540 δολάρια.Άλλα αντικείμενα αξίας που θα πωληθούν στη δημοπρασία είναι το χρυσό δαχτυλίδι από τον δεύτερο σύζυγο της Λι, Λόρενς Ολίβιε, ένα κρεμαστό κόσμημα με διαμάντια από τα μέσα του 19ου αιώνα και ένα ροζ βραδινό φόρεμα Victor Stiebel.Ο Χάρι Ντάλμενι, πρόεδρος του Sotheby’s στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι η δημοπρασία δίνει στους αγοραστές την ευκαιρία να «ανακαλύψουν την πραγματική Βίβιαν Λι». Πριν από τη δημοπρασία, όπως αναφέρει το Βήμα, θαυμαστές της ηθοποιού μπορούν να δουν μια επιλογή από τη συλλογή στο Sotheby's London έως τις 11 Αυγούστου.gossip-tv.gr