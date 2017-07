#elenimenegaki #eleni #summer #weekend #mybro Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki στις Ιούν 30, 2017, 8:46πμ PDT

Ήδη η παρουσιάστρια του Alpha ξεκίνησε να φορτίζει μπαταρίες για την επόμενη σεζόν με τις διακοπές της να ξεκινούν μόνο λίγες ώρες μετά το τέλος του προγράμματος.Η ίδια ανέβασε φωτογραφίες όσο βρισκόταν εν πλω με τον αδερφό της, Θοδωρή Μισόκαλο. Φωτογραφία ανέβασε και ο Θοδωρής, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: «All you need is love. And a sister». Τα αγαπημένα αδέρφια ξεκίνησαν λοιπόν τις διακοπές τους. Για πού οδεύουν;Δείτε τις αναρτήσεις τους: