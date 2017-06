απόψε, στις 21.00,

Το πέμπτο live του μεγαλύτερου μουσικού show παγκοσμίως, του “The X Factor 2” έρχεται!Στον ρυθμό ενός ξέφρενου πάρτι θα ζήσουν όσοι παρευρεθούνστο κλειστό γήπεδο του Γαλατσίου,Οι δυο καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν παλιές και νέες επιτυχίες τους και θα ξεσηκώσουν με αγαπημένα τραγούδια τους κοινό και τηλεθεατές.Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς θα δώσει το σύνθημα, «Είστε έτοιμοι;», με τον δικό του μοναδικό τρόπο, ξεκινώντας το σόου, υποδεχόμενος στη σκηνή τους τέσσερις κριτές: Γιώργο Μαζωνάκη, Τάμτα, Γιώργο Παπαδόπουλο και Μπάμπη Στόκα. Όσο για τους οκτώ πια διαγωνιζομένους του “The X Factor 2» τα περιθώρια αρχίζουν να στενεύουν ,κάθε φορά αποχωρεί ένας από αυτούς. Από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν απομείνει δύο διαγωνιζόμενοι, από την ομάδα της Τάμτα τρεις διαγωνιζόμενοι, από την ομάδα του Γιώργου Παπαδόπουλου δύο διαγωνιζόμενοι κι από την ομάδα του Μπάμπη Στόκα ένα γκρουπ.Όλη την εβδομάδα οι οκτώ φιναλίστ δουλεύουν πυρετωδώς με τους μέντορές τους και τους καθηγητές φωνητικής προκειμένου να είναι έτοιμοι για τη μεγάλη βραδιά του live. Τα χορευτικά που συνοδεύουν όλα τα μουσικά κομμάτια είναι υπό τις οδηγίες της χορογράφου των σταρ ,Chali Jennings, η οποία συμμετέχει στα περισσότερα.Αναλυτικά τα τραγούδια που θα ακουστούν στο 5ο live είναι:Ο Βασίλης Πορφυράκης με το «Καλή τύχη» (Θα τραγουδήσει την εκδοχή του Δημήτρη Μπάση. Πρώτη εκτέλεση Μανώλης Αγγελόπουλος) και ο Παναγιώτης Κουφογιάννης με το “Love me like you do” (Ellie Goulding).Ο Σάββας Σαββίδης με «Δεν είμαι άλλος» (Χρήστος Θηβαίος), ο Κωνσταντίνος Νότας με το «Να μ’ ερωτευτείς» (Stan) και ο Αλέξανδρος Σαγκούρης με το «Τα κατάφερες» (Κωνσταντίνος Αργυρός).Η Σούλα Ευαγγέλου με το «Ως και οι θάλασσες» (Ελεωνόρα Ζουγανέλη) και η Θάλεια Τσιατίνη με το “Mad about you” (Hooverphonics).Οι Dee Vibes με το “Feel this moment, pitbyllfeat” (Christina Aguilera)Στο ειδικά διαμορφωμένο green room, η λαμπερή Ευαγγελία Αραβανή, κατά τη διάρκεια του show θα έχει δίπλα της όλους τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα θα ενημερώνει για όλα όσα καταγράφονται στα social media. Οι τηλεφωνικές γραμμές θ’ ανοίξουν μόλις ξεκινήσει την ερμηνεία του ο πρώτος διαγωνιζόμενος και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι να ολοκληρώσουν τις εμφανίσεις τους και οι οκτώ συμμετέχοντες.Στο τέλος της βραδιάς οι τέσσερις ομάδες θα ανεβούν στη σκηνή μαζί με τον μέντορά τους και στο πέμπτο liveδιαγωνιζόμενος. Ο Σάκης Ρουβάς με βάση την ψηφοφορία του κοινού θα ανακοινώσει τους έξι διαγωνιζομένους με τις περισσότερες ψήφους που συνεχίζουν . Οι δύο που απομένουν τραγουδούν από ένα κομμάτι δικής τους επιλογής και οι κριτές αποφασίζουν ποιος τελικά φεύγει.Οκτώ διαγωνιζόμενοι παίρνουν θέση για το πέμπτο live του “The X Factor”, απόψε, στις 21.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Είστε έτοιμοι;