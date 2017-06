Απόψε, Παρασκευή 23 Ιουνίου, στις 21.00,

παρακολουθούμε το 5ο live με πολλές εκπλήξεις – 2 μοναδικές χορογραφίες των Κωνσταντίνου Ρήγου και Πάνου Μεταξόπουλου...Το live της προηγούμενης εβδομάδας μάς επεφύλασσε μία από τις πιο δυνατές και συγκινητικές στιγμές,χορευτές του “So You Think You Can Dance”, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Μεγάλο Τελικό, καθώςΑπόψε, όπως πάντα στις 21.00, έρχεται το 5ο live,μέχρι και τον Τελικό. Θα παρακολουθήσουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρόλος του κοινού είναι πιο καθοριστικός από ποτέ, καθώς οι τηλεθεατές καλούνται να ψηφίζουν πλέον ατομικά τον αγαπημένο τους χορευτή για να συνεχίσει και στο επόμενο live.ι. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας του κοινού, θα ανακοινωθούν οι 4 υποψήφιοι προς αποχώρηση χορευτές. Ο διαγωνιζόμενοςποσοστόαπό το show. Από τους υπόλοιπους 3, η κριτική επιτροπή θα «σώσει» τον 1.με τους κριτές να «σώζουν» τον 1. Επομένως, στο επόμενο live,από τους 10 χορευτές.Ας δούμε ,όμως ,τους 10 καλύτερους χορευτές του “So You Think You Can Dance”• Η Μαριάννα Παπακωνσταντίνου θα διαγωνιστεί σε σύγχρονη χορογραφία με το “Toxic” του Yaël Naïm.• Η Δέσποινα Λαγουδάκη θα χορέψει σύγχρονο με το “Two men in love” των “The Irrepressibles” .• O Έντγκαρ Αβετικιάν θα διαγωνιστεί σε σύγχρονο με το “Billie jean” του Chris Cornell.• Ο Παρασκευάς Θεοδοσίου θα χορέψει σύγχρονο με το “Hallelujah” του Jeff Buckley.• Ο Αλέξανδρος Μπαχάριεφ θα διαγωνιστεί στο hip hop με το “Sexy Back” του Justin Timberlake• Η Εύα Σωμαρακάκη θα χορέψει hip hop με το “Not Myself Tonight” της Christina Aguilera• Ο Ιάσονας Μανδηλάς σε musical theatre χορογραφία με το “Sing Sing Sing” των Valarie Pettiford part 1• Ο Αλέξανδρος Πονομάροφ σε robotics χορογραφία θα διαγωνιστεί με το “The Armazing” των Robot Boys• Η Νεφέλη Θεοδότου θα διαγωνιστεί σε experimental funk jazz με το “Isaak” της Madonna• H Αρετή Νότη θα χορέψει κλασικό μπαλέτο με το “Swan Lake” του Pyotr Ilyich Tchaikovsky .Ο χορός ,όμως, δεν σταματάει εδώ!Οι 10 κορυφαίοι χορευτές του κορυφαίου χορευτικού show είναι εδώ! Τα live συνεχίζονται με solo χορογραφίες, πολλές εκπλήξεις και μας υπόσχονται ακόμη πιο έντονες στιγμές με πολύ χορό!