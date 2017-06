Ποιος έκανε αυτή την αποκάλυψη για τη συμμετοχή του στο σόου του ΑΝΤ1;

Ιάσονας Μανδηλάς

25χρονος

βρίσκεται στη 10άδα

Ακόμη και τη συμμετοχή μου στη Eurovision την κατέκτησα μέσα από οντισιόν

πέρασε και ο ίδιος στο Τμήμα Γυμναστικής Ακαδημίας στη Θεσσαλονίκη. Η μεγάλη αγάπη του, όμως, ήταν πάντα ο χορός,

Ο πρωταθλητισμός μού έδωσε τη μαχητικότητα και τη δύναμη»

επιστρέφοντας στην Ελλάδα, παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής και χορού

Τώρα, όμως, ο ταλαντούχος νέος κάνει focus στο «So you think you can dance»,

χορεύω με σπασμένο το μικρό δάχτυλο στο πόδι, αλλά δεν το βάζω κάτω

Όταν ήμουν μικρός, έβλεπα το “So you think you can dance” στο Mega

θα πάρω μέρος

, οχορευτής πουαυτών που έχουν φτάσει λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό του σόου του ΑΝΤ1, δεν είναι μια απλή περίπτωση καλλιτέχνη και το απέδειξε και μέσα από τη συμμετοχή του στη φετινή Εurovision στο Κίεβο, δίπλα στην Demy..., αφού ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν ήθελε μόνο έναν καλό χορευτή, αλλά και τραγουδιστή. Ευτυχώς η προϋπηρεσία μου στα μιούζικαλ, “Βίκτορ Βικτόρια” και “Γουέστ Σάιντ Στόρι”, μου έδωσαν την πείρα» ,λέει ο νεαρός μιλώντας στην εφημερίδα, ''Espresso''.Ο Ιάσονας ξεκίνησε ως αθλητής του στίβου και μάλιστα το 2007 ήταν πρωταθλητής στα 100 μέτρα με εμπόδια. Με γονείς καθηγητές Φυσικής Αγωγής,και συγκεκριμένα το μπαλέτο, στο οποίο αφοσιώθηκε όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει τον πρωταθλητισμό...«Στα 17 μου τελείωσε ο στίβος. Έτσι διάλεξα τον χορό. Έπεσα στα βαθιά και πιτσιρικάς... κολύμπησα στη Νέα Υόρκη. Παρόλο που είχα πάρει μια υποτροφία αξίας 13.000 δολαρίων τον χρόνο, ήταν δύσκολα στην Αμερική.,αναφέρει. Ύστερα από ένα σεμινάριο, πήρε υποτροφία και κατάφερε να φύγει στη Μασαχουσέτη, συνεργαζόμενος με ανθρώπους από το Broadway, ενώ συνέχισε τις σπουδές του και σε δύο σχολές του Λονδίνου.Τα όνειρά του δεν είχαν τέλος και γι’ αυτό,, και για δύο τηλεοπτικές σεζόν βρέθηκε και στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 ,«Οι συμμαθητές», στον ρόλο του Κυριάκου...«Ξεκίνησα τις ακροάσεις. Δούλεψα μαζί με την Ελένη Φουρέιρα, αλλά και με τον Κωνσταντίνο Ρήγο. Μάλιστα, με τον Ιβάν Σβιτάιλο είχαμε πάρει μαζί μέρος σε βιντεοκλίπ της Ελένης»,συμπληρώνει.το οποίο έχει μπει στην τελική ευθεία...«Στα τελευταία live. Την αντοχή στον πόνο μού την έχει δώσει ο στίβος», μας λέει και συνεχίζει: «Ο πατέρας μου με έβλεπε να έχω διακρίσεις στον στίβο και ήξερε ότι η πορεία μου θα ήταν ίσως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ηξερα όμως ότι θα έπαιρνα έναν δρόμο χωρίς επιστροφή και αυτός ενέχει και το ντόπινγκ. Δεν ήθελα να πάρω το ρίσκο».Ακόμη ,αποκαλύπτει :«και είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι όταν μεταδοθεί ξανά,».