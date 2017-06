Η ζωή στο γυαλί. Ή αλλιώς, η ζωή σαν να μην υπάρχει γυαλί. Μία οικογένεια που δεν κρατά τίποτα για τον εαυτό της σε μία σειρά-φαινόμενο που φέρνει την ιδιωτική ζωή στο φως.«Αυτές είναι οι Kardashians» και έρχονται καθημερινά στον Alpha από σήμερα, 19 Ιουνίου στις 15:45 για να μοιραστούν on camera φήμη, σκάνδαλα και όλα τα οικογενειακά μυστικά τους. Ένα από τα μακροβιότερα τηλεοπτικά σόου που χτυπάει κόκκινο στην τηλεθέαση και γίνεται εξάρτηση.Όλα περνούν μπροστά από τον φακό: Γάμοι, χωρισμοί, μωρά, παρεξηγήσεις, τα μίντια, η βιομηχανία του στυλ. Η Κιμ, η Κόρτνεϊ, η Κλόι, η Κρις, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη αποτελούν την πιο πολυσυζητημένη οικογένεια του Χόλυγουντ.Η σειρά που άλλαξε την ποπ κουλτούρα έρχεται στον Alpha για να πάρουμε τα πράγματα από την… αρχή. Για να δούμε πώς το παρασκήνιο γίνεται προσκήνιο!ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS – Σήμανση: 2Α’ Τηλεοπτική μετάδοσηΤηλεοπτική σειρά αμερικανικής παραγωγής 2007 – 2017Πρωταγωνιστούν: Κίμπερλι «Κιμ» Καρντάσιαν Γουέστ, Κλόι Αλεξάντερ Καρντάσιαν,Κόρτνεϊ Μαίρη Καρντάσιαν, Κένταλ Τζένερ, Κάιλι Τζένερ, Κρίστεν «Κρις» Μαίρη Τζένερ, Ρομπ Καρντάσιαν, Μπρους ΤζένερΤην εβδομάδα από Δευτέρα 19 έως και Παρασκευή 23 Ιουνίου θα δούμε:ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΝΙΟΥΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS, IΕπεισόδια: 1+2«I’m Watching You»Η οικογένεια των Καρντάσιανς ετοιμάζει ένα πάρτυ για την επέτειο γάμου της μαμάς και του μπαμπά. Στο μεταξύ, η Κιμ εμφανίζεται στο τηλεοπτικό σόου της Τάιρα Μπανκς για την πρώτη, μεγάλησυνέντευξή της, ενώ την ίδια στιγμή η Κόρτνεϊ ζει ένα μεγάλο δράμα με τη σχέση της…«Managing Mom»Η Κιμ έχει διαφωνίες με την μητέρα της, Κρις, που παίζει και τον ρόλο της προσωπικής της μάνατζερ. Οι διαφωνίες έχουν να κάνουν με την εμφάνιση και το πρόγραμμα εμφανίσεων της Κιμ. Στη συνέχεια, η οικογένεια θα συναντήσει κάποιους από τους κοσμικούς και αρκετά θορυβώδεις φίλους και γνωστούς…ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS, IΕπεισόδια: 3+4«Brody in the house»Η Κιμ με την Κόρτνεϊ και την Κλόι φεύγουν με προορισμό το Μεξικό, για να πραγματοποιήσουν μια προκλητική φωτογράφιση. Δεν έχουν ενημερώσει τον Μπρους, γιατί ξέρουν ότι δεν θα τις άφηνε να το κάνουν. Όταν όμως ο Μπρους καταλαβαίνει τι έχει συμβεί, αφήνει πίσω στο σπίτι τον γιο του Μπρόντι ως υπεύθυνο να προσέχει τα μικρότερα παιδιά και αναχωρεί αμέσως για Μεξικό…«Birthday Suit»Το περιοδικό Playboy επικοινωνεί με την Κρις, για να της ζητήσει να πείσει την Κιμ να φωτογραφηθεί για το χριστουγεννιάτικο εξώφυλλό του. Η Κιμ έχει ενδοιασμούς, όμως η Κρις προσπαθεί να την ενθαρρύνει…ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS, IΕπεισόδια: 5+6«Remembering Dad»Η οικογένεια τιμά τη μνήμη του Ρόμπερτ Καρντάσιαν, πρώτου συζύγου της Κρις και πατέρα των κοριτσιών. Όμως η Κλόι δεν αισθάνεται και πολύ καλά με αυτό. Καταλήγει να οδηγεί μεθυσμένη και αφού συλληφθεί, οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα…«You Are So Pregnant Dude»Η Κόρτνεϊ, η Κιμ και η Κλόι ετοιμάζονται για ένα ταξίδι στο Λας Βέγκας, όταν ξαφνικά η Κόρτνεϊ αρχίζει να ανησυχεί ότι μπορεί να είναι έγκυος. Ένα τεστ εγκυμοσύνης στη διάρκεια της διαδρομής, θα δώσει όλες τις απαντήσεις…ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS, IΕπεισόδια: 7+8«Helping Hand»Η Κόρτνεϊ και η Κλόι έχουν την ευκαιρία να κάνουν κάτι καλό, όταν διαπιστώνουν ότι πίσω από το κατάστημα ρούχων που έχουν, ζει ένας άστεγος άντρας. Σύντομα, λοιπόν, αποφασίζουν να του δώσουν μια ευκαιρία, που θα του αλλάξει τη ζωή…«The Price of Fame»Ένα νέα σκάνδαλο με διαρροή φωτογραφιών από προσωπικές στιγμές, αυτή τη φορά της Κόρτνεϊ, έρχεται να αναστατώσει την οικογένεια. Η Κιμ αισθάνεται για άλλη μια φορά άσχημα, αφού πιστεύει ότι η ίδια ευθύνεται για όσα μπορεί να συμβαίνουν τώρα στους αγαπημένους ανθρώπους της…ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS, IΙΕπεισόδια: 1+2«Kim Becomes A Diva»Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Κιμ εξελίσσεται σε μία ντίβα της σόουμπιζ, αλλά η οικογένεια ανησυχεί για το αν η ίδια μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη φήμη της. Στο μεταξύ, η Κόρτνεϊ σοκάρεται όταν διαπιστώνει ότι ο φίλος της δέχεται στο κινητό του ερωτικά μηνύματα από κάποια άγνωστη…«Khloe Wants to Act»Μια διαφωνία ανάμεσα στην Κιμ και την Κλόι για τις εργασίες στο κατάστημα ρούχων θα τις οδηγήσει σε μια παράξενη λύση: να αλλάξουν ρόλους και η Κλόι να μπει στη σόουμπιζ! Στο μεταξύ, η Κρις θα βάλει σε δοκιμασία το στυλ και την αυτοπεποίθηση του Μπρους…