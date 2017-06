Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ξαναδούμε τη Ζέτα Μακρυπούλια στην παρουσίαση και τον Γιάννη Λάτσιο στην κριτική επιτροπή.

Η Γκαλένα Βελίκοβα βρέθηκε στον καναπέ του Happy Day και μετά από ένα ψιλομπέρδεμα που έγινε με το So You Think You Can Dance, ήρθαν οι αποκαλύψεις για το Dancing With the Stars!





«Δεν είμαι στο SYTYCD επειδή όταν τελειώσει αυτό θα ξεκινήσει το DWTS. Γίνονται εργασίες, γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμα όλο το επιτελείο. Αρχές Οκτωβρίου ξεκινά», αποκάλυψε η Γκαλένα Βελίκοβα. Στις ερωτήσεις της Σταματίνας αν θα είναι παρουσιάστρια η Ζέτα Μακρυπούλια και αν θα καθίσει σε μια από τις θέσεις της κριτικής επιτροπής ο Γιάννης Λάτσιος, η γνωστή χορογράφος άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Φαίνεται πως το κανάλι του Αμαρουσίου ετοιμάζει αρκετές εκπλήξεις για τη νέα σεζόν.