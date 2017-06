Η Έλενα Παπαρίζου όσο μεγαλώνει γίνεται όλο και πιο όμορφη.«Ο χρόνος που περνάει ομορφαίνει τη ζωή μας. Ωριμάζουμε και αντιμετωπίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους ανθρώπους τριγύρω μας» τόνισε στο Πρώτο Θέμα.Το σίγουρο είναι τόσο εκείνη, όσο και η Δέσποινα Βανδή με την οποία συνεργάζεται φέτος το καλοκαίρι, μεγαλώνουν όμορφα ενώ στην πορεία του χρόνου έχουν ωριμάσει και στυλιστικά. Είναι γνωστό άλλωστε ότι αμφότερες αγαπούν τη μόδα η Ελενα κάνει εκρηκτικές εμφανίσεις στη σκηνή ενώ η Δέσποινα σχεδιάζει τη δική της σειρά ρούχων που φροντίζει και η ίδια να φορά στην καθημερινότητα της αλλά και σε δημόσιες εμφανίσεις της. «Μου αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθώ τη μόδα, αλλά δεν γίνεται πάντα να ακολουθούμε τις τάσεις γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που τα ρούχα μας φοράνε και όχι εμείς αυτά. Less is more. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να σχεδιάσω ρούχα, ωστόσο πέρυσι σε μια εμφάνιση μου στα ΜΑD με τη βοήθεια της στυλίστριάς μου το έκανα και νομίζω το αποτέλεσμα ήταν καλό».