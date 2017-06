Τι έχει αλλάξει μία εβδομάδα μετά τον γάμο σου;





Πώς πέρασες; Το απόλαυσες; Μάθαμε ότι έκλαψες πάρα πολύ.





Είσαι παραδοσιακή; Θα κρατήσεις το επίθετό σου ή θα το αλλάξεις;

Η Δούκισσα Νομικού, πριν από ακριβώς μια εβδομάδα ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της, Δημήτρη Θεοδωρίδη.Η κάμερα της εκπομπής ΣΟΥΚΟΥ, βρέθηκε στα παρασκήνια του "So You Think You Can Dance" και η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο ευτυχέστερο γεγονός της ζωής της.Τίποτα. Είναι Παρασκευή, είμαι εδώ στα Στούντιο Κάπα, περνάμε πολύ ωραία όλοι μαζί, δεν έχει αλλάξει κάτι.Κλαψιάρα… Δεν ξέρω πώς έχει βγει αυτό το πράγμα. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή και την έζησα στο 100%. Το εύχομαι και σε σένα σύντομα.Δεν θα το αλλάξω, αλλά μπορεί να προσθέσω και κάποιο ακόμη. Λίγο είμαι παραδοσιακή…