Την εβδομάδα από Δευτέρα 26 έως και Παρασκευή 30 Ιουνίου στις 15:45 θα δούμε:ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS, IIΕπεισόδια: 3+4«Khloe Wants to Act»Μια διαφωνία ανάμεσα στην Κιμ και την Κλόι για τις εργασίες στο κατάστημα ρούχων θα τις οδηγήσει σε μια παράξενη λύση: να αλλάξουν ρόλους και η Κλόι να μπει στη σόουμπιζ! Στο μεταξύ, η Κρις θα βάλει σε δοκιμασία το στυλ και την αυτοπεποίθηση του Μπρους…«Kris the Cheerleader»Η Κρις δέχεται μια αναπάντεχη πρόσκληση να συμμετάσχει σε μια εκδήλωση ως μαζορέτα. Επειδή όμως έχει τραυματισμένο το γόνατό της, αναρωτιέται ποια θα είναι η τύχη της στην οντισιόν. Την ίδια στιγμή, η Κλόι έχει μια γυναίκα-προς-γυναίκα συζήτηση με την Κένταλ, ωστόσο θα χρειαστεί και η παρέμβαση της Κιμ …ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS, IIΕπεισόδια: 5+6«Khloe’s Blind Dates»Η Κιμ και η Κόρτνεϊ ανησυχούν για την Κλόι, που είναι μόνη, χωρίς σχέση. Αποφασίζουν λοιπόν να της φτιάξουν ένα προφίλ σε ένα site γνωριμιών. Η Κλόι αρχικά εκνευρίζεται με την πρωτοβουλία τους. Στην πορεία, όμως, αλλάζει γνώμη και αρχίζει να ανταποκρίνεται. Στο μεταξύ, ο Μρους προσπαθεί να μάθει την Κένταλ πώς να βγάζει δικά της χρήματα για να είναι ανεξάρτητη. Δεν ξέρει, όμως, ότι η Κένταλ είναι… πέντε βήματα πιο μπροστά από τον μπαμπά της σε αυτό το θέμα.«Learning Self Defense»Μετά τους βανδαλισμούς που προκάλεσαν ζημιές στην μπουτίκ ρούχων των Καρντάσιανς, η Κόρτνεϊ, η Κιμ και η Κλόι ανησυχούν για την προσωπική τους ασφάλεια. Προς το παρόν, η μόνη λύση είναι να κάνουν μαθήματα αυτοάμυνας. Την ίδια στιγμή, ο Ρομπ δεν είναι σίγουρος αν πρέπει να αφήσει το πανεπιστήμιο, για να κάνει καριέρα μοντέλου…ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS, IIΕπεισόδια: 7+8«Kardashian Civil War»Η Κιμ αποφασίζει να αγοράσει μια Μπέντλεϊ, αλλά θα βρει απέναντί της την Κόρτνεϊ και την Κλόι, που διαφωνούν με αυτή την κίνηση. Η επική μάχη που θα ξεσπάσει, δεν έχει προηγούμενο ανάμεσα στις τρεις αδελφές. Στο μεταξύ, ο Μπρους βιώνει μια κρίση μέσης ηλικίας, καθώς αισθάνεται ότι δεν μπορεί πια να επικοινωνήσει με τη νέα γενιά…«Kardashian Family Vacation»Η Κρις αναγκάζει όλη την οικογένεια να πάνε ταξίδι αναψυχής στο Κολοράντο για να ξεπεράσουν τις διαφορές τους. Στην πορεία, όμως, η κατάσταση αντί να βελτιωθεί, αρχίζει να επιδεινώνεται. Η Κιμ φτάνει στο σημείο να τους εγκαταλείψει, για να κάνει τα δικά της, ενώ ο Μπρους αισθάνεται ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο…ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS, IΙΕπεισόδια: 9+10«Kim’s Calendar for Reggie»Η Κιμ φρικάρει όταν μαθαίνει ότι το σέξι ημερολόγιο που είχε φτιάξει με τον φίλο της Ρέτζι Μπους, διέρρευσε στη δημοσιότητα. Όταν μάλιστα μαθαίνει ποιος το έκανε, τρελαίνεται ακόμα περισσότερο και αποφασίζει να πάρει τη δική της γλυκιά εκδίκηση. Παράλληλα, ο Μπρους προσπαθεί να πλησιάσει με έναν δικό του τρόπο την Κλόι και την Κόρτνεϊ…«A New Perspective in New Orleans»Οι αδελφές Καρντάσιαν οδεύουν προς τη Νέα Ορλεάνη μαζί με τον Ρέτζι, για να προσφέρουν τη δική τους βοήθεια στους πληγέντες από τον τυφώνα «Κατρίνα». Την ίδια στιγμή, τα σχέδια του Μπρους για ένα ρομαντικό σαββατοκύριακο με την Κρις καταστρέφονται από την άφιξη ενός απροσδόκητου επισκέπτη…ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ KARDASHIANS, IΙ-IIIΕπεισόδια: 11+1«Junk in the Trunk»Η Κόρτνεϊ», η Κιμ, η Κλόι και ο Ρομπ κοιτάζουν προς τα πίσω όλα όσα τους συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και διαλέγουν τις καλύτερες και πιο εντυπωσιακές στιγμές της οικογενειακής, αλλά και της προσωπικής ζωής τους…«Free Khloe»Η Κρις είναι εξοργισμένη που η Κλόι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, λόγω παραβίασης της επιτήρησης που της είχε επιβληθεί. Καθώς υποψιάζεται ότι η κόρη της δεν μπορεί να διαχειριστεί την απώλεια του πατέρα τους, αισθάνεται την ανάγκη να επισκεφθεί τον τάφο του πρώην συζύγου της…