Η ζωή στο γυαλί. Ή αλλιώς, η ζωή σαν να μην υπάρχει γυαλί. Μία οικογένεια που δεν κρατά τίποτα για τον εαυτό της σε μία σειρά-φαινόμενο που φέρνει την ιδιωτική ζωή στο φως.«Αυτές είναι οι Kardashians» και έρχονται καθημερινά στον Alpha από 19 Ιουνίου στις 15:45 για να μοιραστούν on camera φήμη, σκάνδαλα και όλα τα οικογενειακά μυστικά τους. Ένα από τα μακροβιότερα τηλεοπτικά σόου που χτυπάει κόκκινο στην τηλεθέαση και γίνεται εξάρτηση.Όλα περνούν μπροστά από τον φακό: Γάμοι, χωρισμοί, μωρά, παρεξηγήσεις, τα μίντια, η βιομηχανία του στυλ. Η Κιμ, η Κόρτνεϊ, η Κλόι, η Κρις, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη αποτελούν την πιο πολυσυζητημένη οικογένεια του Χόλυγουντ.Η σειρά που άλλαξε την ποπ κουλτούρα έρχεται στον Alpha για να πάρουμε τα πράγματα από την… αρχή. Για να δούμε πώς το παρασκήνιο γίνεται προσκήνιο!WHO IS WHOΚίμπερλι «Κιμ» Καρντάσιαν ΓουέστΤηλεοπτικό πρόσωπο, ηθοποιός, επιχειρηματίας και μοντέλο. Κόρη του δικηγόρου Ρόμπερτ Καρντάσιαν και της Κρις Τζένερ. Η Κιμ κέρδισε αρχικά την προσοχή των μίντια ως φίλη και προσωπική στυλίστρια της Πάρις Χίλτον. Το 2007 το όνομά της βρέθηκε στην πρώτη θέση των ταμπλόιντ μετά τη διαρροή ενός video με ερωτικό περιεχόμενο. Η έντονη παρουσία της στα social media με εκατομμύρια ακολούθους, η επιτυχία του reality show με τη ζωή της οικογένειάς της, αλλά και η συμμετοχή της σε πολλές αμερικανικές σειρές, τής έχουν χαρίσει μια θέση στη λίστα με τους «100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους» του 2015 για το περιοδικό TIME και τον τίτλο του «pop culture phenomenon» για τη Vogue. Πολλοί την κατηγορούν ότι θα έκανε τα πάντα για να τραβήξει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας.Η Κιμ Καρντάσιαν παντρεύτηκε το 2014 τον ράπερ τραγουδιστή, Κάνιε Γουέστ, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Τον Οκτώβριο του 2016, επισκέφθηκε το Παρίσι για να παρακολουθήσει την εβδομάδα μόδας. Εκεί, στο ξενοδοχείο όπου διέμενε, δέχθηκε επίθεση από ένοπλους ληστές, οι οποίοι ντυμένοι αστυνομικοί εισέβαλαν στο δωμάτιό της, την έδεσαν, την κλείδωσαν στο μπάνιο και στη συνέχεια της έκλεψαν κοσμήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.Κόρτνεϊ Μαίρη ΚαρντάσιανΤηλεοπτικό πρόσωπο, ηθοποιός, επιχειρηματίας και μοντέλο. Μαζί με τις αδελφές της, Κιμ και Κλόι, ακολουθεί καριέρα στη βιομηχανία της μόδας, ενώ δραστηριοποιείται μαζί με την αδελφή της Κλόι στη βιομηχανία μόδας και έχουν δημιουργήσει από το 2006 την αλυσίδα γυναικείων ρούχων DASH. Μαζί έχουν λανσάρει πολλές συλλογές ρούχων και αρωμάτων που φέρουν την υπογραφή τους.Κλόι Αλεξάντερ ΚαρντάσιανΤηλεοπτικό πρόσωπο, ηθοποιός, επιχειρηματίας και μοντέλο. Μαζί με τις αδελφές της, Κιμ και Κόρτνεϊ, ακολουθεί καριέρα στη βιομηχανία της μόδας. Το 2009 συμμετείχε στη δεύτερη σεζόν του The Celebrity Apprentice, απέναντι από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το 2012 παρουσίασε μαζί με τον Μάριο Λόπεζ το αμερικανικό X-FACTOR. Υπήρξε παντρεμένη με τον αθλητή του NBA, Λαμάρ Όντομ. Μετά από πολλές ταλαιπωρίες και περιπέτειες, χώρισαν οριστικά το Δεκέμβριο του 2016.Κένταλ ΤζένερΜοντέλο και τηλεοπτικό πρόσωπο. Ετεροθαλής αδελφή των Κιμ, Κλόι, Κόρτνεϊ και Ρομπ. Ξεκίνησε την καριέρα της μέσα από το reality show των Καρντάσιανς, αλλά στην πορεία διακρίθηκε μέσα από τη νέα μόδα των… Instagirls, όπου τα μοντέλα «επιλέγονται» από το πλήθος αυτών που τα ακολουθούν διαδικτυακά. Έλαβε μέρος στα show της Victoria’s Secret και έγινε κεντρικό πρόσωπο της διαφημιστικής καμπάνιας μεγάλης εταιρείας καλλυντικών. Η Κένταλ φιγουράρει στη λίστα του Forbes με τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα, ενώ πρόσφατα το όνομά της βρέθηκε ανάμεσα στα 15 πιο δημοφιλή πρόσωπα του Instagram με τους περισσότερους ακολούθους.Κάιλι ΤζένερΜοντέλο και τηλεοπτικό πρόσωπο. Ετεροθαλής αδελφή των Κιμ, Κλόι, Κόρτνεϊ και Ρομπ. Έχει κάνει ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία της στα social media. Μαζί με την αδελφή της, Κένταλ, υπέγραψε σειρά ρούχων, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε σειρά καλλυντικών με τη δική της υπογραφή.Κρίστεν «Κρις» Μαίρη ΤζένερΗ μητέρα των Καρντάσιανς, αλλά και ο «εγκέφαλος» πίσω από τη δημιουργία της παγκόσμιας επωνυμίας Kardashians, επωνυμία που αποφέρει στην οικογένεια κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τηλεοπτικό πρόσωπο, επιχειρηματίας και μάνατζερ της καριέρας τής Κιμ, αλλά και των υπόλοιπων παιδιών της. Διευθύνει τη δική της εταιρεία παραγωγής, μετά την έναρξη του reality show που δείχνει τη ζωή της οικογένειάς της. Υπήρξε παντρεμένη με τον διακεκριμένο δικηγόρο Ρόμπερτ Καρντάσιαν, με τον οποίο απέκτησε τέσσερα παιδιά (τις Κιμ, Κόρτνεϊ, Κλόι και τον Ρομπ). Μετά το χωρισμό τους παντρεύτηκε τον χρυσό ολυμπιονίκη Μπρους Τζένερ (νυν Κέιτλιν Τζένερ, μετά την πρόσφατη αλλαγή φύλου του). Με τον γάμο αυτό, η οικογένεια διευρύνθηκε με τα τέσσερα παιδιά του συζύγου της από τους προηγούμενους γάμους του, αλλά και τους δύο καρπούς της δικής τους σχέσης, τις Κένταλ και Κάιλι Τζένερ.«Αυτές είναι οι Kardashians»: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 19 Ιουνίου στις 15:45